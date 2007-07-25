ترس از بسیج مانع حمله دشمنان به ایران شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار سرتیپ پاسدار فتح الله جعفری پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه دبیر و رئیس ستاد کنگره شهدای غرب استان تهران اظهار داشت: بیشتر شهیدانی که جان خود را در راه دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی از دست داده اند، بسیجی اند و همه مسئولان و مردم باید برای حفظ شان آنها و حمایت از بسیجیانی که در قالب های مختلف اصناف، محلات، پزشکی، مهندسی و .... در حال فعالیت هستند وظیفه دارند.

وی افزود: 180 هزار شهید در سال های دفاع مقدس به دشمن فهماند که ایران اسلامی جای مانور قدرت نیست و دشمن از همان سال های جنگ، عقب نشینی خود را در مقابل ملت ایران آغاز کرد.

سردار جعفری از فعالیت 400 ستاد یادواره در قالب بسیج محلات، پایگاه های بسیج و... و 30 ستاد کنگره شهدا در سراسر کشور خبرداد و یادآور شد: این ستادها وظیفه نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس، برگزاری یادواره شهدا و معرفی آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی از دیدگاه شهدا را بر عهده دارند.

وی در خصوص راه اندازی ستاد کنگره شهدا در کرج خاطرنشان کرد: در حال حاضر در 30 استان کشور ستاد کنگره شهدا وجود دارد اما در کرج و غرب استان تهران به دلیل اهمیت و حضور 6 هزار و 200 شهید، اولین ستاد کنگره شهرستانی راه اندازی شد.

در این مراسم از سوی رئیس سازمان حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرهنگ پاسدار سید حمزه میرتقی به عنوان دبیر و محمودعلی شعبانی به عنوان رئیس کنگره شهدای کرج و غرب استان تهران انتخاب شدند.

راه اندازی سایت حنانه، چاپ کتاب دو تن از شهدای منطقه غرب استان تهران، ایجاد بانک اطلاعات شهدای غرب استان تهران و برگزاری یادواره های متعدد برای شهدای جاویدالاثر، سرداران شهید و خانواده های سه شهید از اهم فعالیت های ستاد یادواره شهدای غرب استان تهران در طول سال های گذشته بوده است.