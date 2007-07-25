المپیاد ورزش ایرانیان تمرین مدیریت گروهی در ورزش ایران است / چهره های جدیدی را به ورزش معرفی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزا آقابیک که صبح امروز در نشست خبری تشریح برنامه های نخستین المپیاد ورزش ایرانیان با خبرنگاران گفتگو می کرد، خاطرنشان ساخت: برای نخستین در کشور با برگزاری این المپیاد قصد تمرکز زدایی ورزش از پایتخت و حضور تمامی استان‌ها در این رویداد بزرگ ورزشی را داریم که امیدواریم با همت استانهای مختلف که میزبان این دوره از مسابقات هستند بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا کنیم.

وی افزود: نخستین دوره المپیاد ورزش ایرانیان از روز 25 مرداد با حضور ورزشکارانی از 30 استان کشور در 32 رشته در بخش آقایان و 22 رشته در بخش بانوان در 10 استان برگزار خواهد شد و تا روز 15 شهریورماه ادامه خواهد داشت.

دبیر اجرایی نخستین المپیاد ورزش ایرانیان برگزاری این دوره از مسابقات را مقدمه و تمرینی جدی برای سه رویداد بزرگ ورزشی درآینده عنوان کرد و افزود: ورزش کشورمان در آینده ای نزدیک بازی های المپیک 2008 ، بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو و دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی را در پیش دارد که امیدواریم بتوانیم با برگزاری مطلوب این المپیاد خود را آماده حضوری قدرتمند در این رویدادهای مهم کنیم.

میرزاآقابیک در تشریح نحوه برگزاری این المپیاد تصریح کرد: همانطور که اشاره شد این المپیاد در رشته های مختلف برگزار خواهد شد و تمامی 30 استانی که اعلام آمادگی کرده اند می توانند با تیم های ورزشی در رشته هایی که توانایی دارند شرکت کنند.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات را به 10 استان واگذار کرده ایم و از مدتها پیش با آنها در ارتباط هستیم تا بتوانند میزبانی مطلوبی داشته باشند. قطعا برگزاری مطلوب این المپیاد می تواند در کسب میزبانی های آینده استانها تاثیرمستقیم داشته باشد.

میرزاآقابیک تاکید کرد: برگزاری نخستین المپیاد ورزش ایرانیان تمرین مدیریت گروهی در ورزش ایران است که امیدواریم بتوانیم ازعهده آن برآئیم.

دبیر اجرایی نخستین المپیاد ایرانیان ادامه داد: مراسم افتتاحیه این المپیاد به طورهمزمان در 10 استان کشور برگزار خواهد شد که البته مراسم رسمی و ویژه ای با حضور مسئولان و حمل نمادین مشعل در تهران برگزار می شود.

وی افزود: علاوه بر این تصور می کنیم برگزاری این المپیاد فرصت مناسبی را در اختیار مسئولان سازمان تربیت بدنی قرار خواهد داد تا ارزیابی دقیق و کاملی از عملکرد مدیران کل تربیت بدنی استان های کشور داشته باشد.

حسن میرزاآقابیک با تاکید بر اینکه در پایان این المپیاد چهره های ورزشی جدیدی را به ورزش ایران معرفی خواهیم کرد گفت: یکی از اهداف برگزاری این مسابقات شناسایی ورزشکاران مستعد و آینده دار در سراسر کشوراست که قول می دهیم در پایان این المپیاد نفرات جدیدی را به ورزش معرفی کنیم که بتوانند تهدیدی جدی برای ورزشکارانی باشند که تصور می کنند دیگر جانشینی در رده های ملی نخواهند داشت.

وی هزینه برگزاری این المپیاد را حاصل همکاری سازمان تربیت بدنی و استانهای میزبان دانست و گفت: کلیه هزینه های برگزاری این المپیاد بر عهده استانهای میزبان است و با توجه به امکاناتی که در اختیار دارند و حمایت هایی که صورت می گیرد بعید می دانیم هزینه زیادی را متحمل شوند.

حسن میرزاآقابیک از برگزاری مداوم این المپیاد در سالهای آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: قطعا از سال آینده با تجربه بیشتر این مسابقات را در رده های سنی نوجوانان و جوانان هم برگزار خواهیم کرد تا زمینه استعدادیابی بیشتر توسط فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی فراهم شود.

نخستین المپیاد ورزش ایرانیان در رشته های تیراندازی ، شطرنج ، بسکتبال ، کیک بوکسینگ ، هاکی ، تنیس روی میز ، دوچرخه‌سواری ، موی تای ، تیرو کمان ، کشتی آزاد و فرنگی ، شمشیربازی ، سنگ نوردی ، کبدی ، بوکس ، وزنه‌برداری ، جودو ، دوومیدانی ، قایقرانی ، اسکواش ، تنیس ، شنا ، شیرجه ، واترپلو،ژیمناستیک ، تکواندو ، ووشو ، هندبال ، فوتبال ، ورزش‌های باستانی ، والیبال ، بدمینتون ، کاراته و سپک تاکرا در دو بخش زنان و مردان برگزار خواهد شد. ضمن اینکه استانهای تهران ، اردبیل ، اصفهان ، قزوین ، زنجان ، سمنان ، همدان ، کرمان ، مازندران و کرمانشاه به عنوان میزبان این مسابقات انتخاب شده اند.