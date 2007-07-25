همیشه پای یک زن در جشنواره بوسان در میان است

تهیه‌کننده فیلم "همیشه پای یک زن در میان است" در این باره به خبرنگار مهر گفت: "هم اکنون آریا عظیمی نژاد موسیقی متن فیلم تازه تبریزی را می‌سازد و همزمان کارهای صداگذاری فیلم توسط امیرحسین قاسمی در حال انجام است. فیلم تا 45 روز دیگر آماده نمایش خواهد شد، با این حال نمی دانیم به جشن خانه سینما می رسد یا نه. البته تمام تلاش ما برای شرکت در جشن است."

محسن علی اکبری در ادامه از حضور "همیشه پای یک زن در میان است" در جشنواره سینمایی بوسان خبر داد و افزود: "این جشنواره اواخر شهریورماه امسال در کشور کره جنوبی آغاز می شود و از فیلم ما نیز برای شرکت در آن دعوت شده است." گلشیفته فراهانی، حبیب رضایی، مهران مدیری، رضا کیانیان، آهو خردمند، اسماعیل خلج و ... بازیگران اصلی این فیلم هستند.

به گفته علی اکبری، فیلم سینمایی "همیشه پای یک زن در میان است" قطعا عید فطر اکران می شود. فیلمنامه این فیلم بر اساس مجموعه داستان های کوتاه سیدمهدی شجاعی توسط رضا مقصودی و کمال تبریزی به نگارش درآمده و نغمه ثمینی نیز بازنویسی فیلمنامه را بر عهده داشته است.