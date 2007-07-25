رفع اشکالات طرح حذف کنکور / وزیر علوم رئیس کمیته اجرایی طرح حذف کنکور شد

هاجر تحریری نیک صفت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رفع اشکالات وارده بر طرح حذف کنکور از سوی شورای نگهبان افزود: روز گذشته با حضور نماینده شورای نگهبان اصلاحاتی بر ماده 4 طرح ساماندهی پذیرش دانشجو صورت گرفت و ابهامات موجود در آن بر طرف شد.

وی اظهار داشت: بدین ترتیب ترکیب کمیته اجرایی کنکور که از وزرای علوم، بهداشت، آموزش و پروش، رئیس سازمان سنجش، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده بود، تغییری نکرد. تنها با صراحت اعلام شد که ریاست این کمیته به عهده وزیر علوم خواهد بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: همچنین مقرر شد آیین نامه اجرایی تصمیمات این کمیته به تصویب وزرای علوم، بهداشت و آموزش و پرورش برسد.

وی اضافه کرد: اشکالات وارده شده از سوی شورای نگهبان در مورد قانون گذاری بوده است و ابهاماتی در خصوص مبنای قانونگذاری داشتن یا نداشتن اختیارات و تصمیم گیری های کمیته کنکور وجود داشت. از این رو مقرر شد تصویب آئین نامه اجرایی این کمیته به عهده سه وزیر گذاشته شود.

به گزارش مهر، طرح پذیرش دانشجو (حذف کنکور) که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید از سوی شورای نگهبان با ایراداتی بر ماده 4 مواجه شد.

ماده چهار این طرح به این شرح است : ماده 4- ضوابط احتساب سوابق تحصیلی داوطلبان مانند تعیین پایه های تحصیلی، دروس و میزان تاثیر هر یک از آنها و همچنین میزان تاثیر سوابق پرورشی و مهارتی بر عهده کار گروهی (کمیته ای) مرکب از افراد ذیل خواهد بود :

1- وزیر یا یکی از معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انتخاب وزیر (رئیس کارگروه (کمیته ))

2- وزیر یا یکی از معاونین وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزیر.

3- وزیر یا یکی از معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر

4- رئیس یا یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسلامی به انتخاب رئیس دانشگاه

5- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

تبصره 1- در صورتی که داوطلب فاقد سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی مطابق این قانون باشد تعیین نحوه انطباق سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی او برای پذیرش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بر عهده کار گروه (کمیته) موضوع این ماده است .

تبصره 2- ضوابط و نحوه بهبود ارتقاء سوابق تحصیلی برای داوطلبانی که علاقه مند به جبران سوابق تحصیلی خود (در همه یا بعضی از مواد درسی) هستند بر عهده کار گروه (کمیته) موضوع این ماده است.

تبصره 3- دانشگاهها می توانند برای هر رشته شرایط و میزان تاثیر هر یک از دروس سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی داوطلبان را برای پذیرش دانشجو در آن دانشگاه به کار گروه (کمیته) برای بررسی و اتخاذ تصمیم پیشنهاد کنند.

تبصره 4- در رشته هایی مانند هنر و تربیت بدنی که نیاز به سنجش و مهارت خاص می باشد، دانشگاهها علاوه بر اعمال سوابق تحصیلی و پرورشی، مهارتی مجاز به برگزاری امتحان های علمی و استعدادسنجی با تایید کار گروه (کمیته) موضوع این ماده هستند.