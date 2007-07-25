صادرات بیش از 43 میلیون دلار کالا از گمرک استان مرکزی به خارج

مهدی میر اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این میزان کالا به وزن ‪ ۶۱‬میلیون و ‪ ۵۸۸‬هزار کیلوگرم است که شامل قیر، نفت، اکسوالکلها، پلی‌اتیلن سنگین، شیشه رفلکس، ضایعات مس، ورق آلومینیم، الیاف پلی‌پروپیلن، بلدوزر، شمش روی، پروفیل، لوله گالوانیزه، بلورجات، کابین فلزی، کربنات کلسیم، ماشین آلات خط تولید لوله است.

وی خاطرنشان کرد: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه از نظر تعداد ارزش ‪ ۲۱‬درصد، اظهارنامه ‪۳۸‬ درصد و وزنی ‪ ۲۹‬درصد رشد دارد و در قالب یکهزار و ‪ ۵۷۴‬فقره اظهارنامه صادر شده است.

میر اشرفی با اشاره به اینکه در این مدت میزان صادرات استان بیش از واردات بوده است، تاکید کرد: در این مدت همچنین شش میلیون و ‪ ۷۳۶‬هزار دلار معادل ‪ ۶۲‬میلیارد و ‪ ۳۸۰‬میلیون ریال کالای نفتی و غیرنفتی وارد استان مرکزی شده است.

این مقام دولتی، کالاهای وارد شده را شامل، لوله بدون درز، رکتیفایر، نوار استریپ، ماشین جوش، جرثقیل تاشو، فیلتر سرامیکی، پاکت شیر و خامه، بوژی حمل فسفات، قطعات خاک ورزی ، تیغه اره برش و انواع لنز دوربین فیلمبرداری عنوان کرد.

وی یادآورشد: ورود این میزان کالا به استان از نظر ارزش و وزن به ترتیب نسبت به مدت مشابه پارسال ‪ ۶۰‬و ‪ ۱۸‬درصد رشد و از نظر تعداد پنج درصد کاهش دارد.