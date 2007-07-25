بدنبال استقلال کامل استرالیا از انگلیس هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، "کوین راد"، رهبر حزب مخالف کارگر در استرالیا امروز قول داد که درصورت پیروزی در انتخابات آینده کشور که ماه اکتبر(آبان) برگزار خواهد شد، در مورد استقلال از انگلیس همه پرسی برگزار خواهد کرد.

قبلاً در سال 1999 یک بار همه پرسی از مردم استرالیا درمورد استقلال از انگلیس برگزار شده بود که 54 درصد مردم به آن رأی منفی دادند. اکنون راد که تاکنون در نظرسنجی های عمومی نسبت به حزب راستگرای "جان هاوارد"، نخست وزیر کنونی پیشتاز بوده، قصد دارد در صورت انتخاب به سمت نخست وزیری بار دیگر همه پرسی استقلال برگزار کند.

راد امروز در جمع خبرنگاران گفت: ما بنا داریم یکبار دیگر با مردم مشورت کنیم و من فکر می کنم زیاد دور نخواهد بود که ما استرالیایی کاملا مستقل داشته باشیم.

همه پرسی سال 1999 از سوی دولت قبلی کارگر ترتیب داده شده بود اما دولت ائتلافی هاوارد پیش از برگزاری همه پرسی روی کار آمد و مخالفت آن با استقلال، نقش مهمی در رقم زدن نتیجه همه پرسی ایفا کرد.

استرالیا عضوی از کشورهای مشترک المنافع بریتانیا است و ملکه بریتانیا شخص اول استرالیا محسوب می شود که اختیار نصب فرماندار کل این کشور را به توصیه نخست وزیر دارد.