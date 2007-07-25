به گزارش خبرنگار مهر، "محاکمه" ساخته ایرج قادری از امروز در 20 سینمای تهران به اکران عمومی درآمده و آنونس و تیزر آن را محسن توکلی ساخته است. تهیه کننده فیلم امروز برای گرفتن مجوز نمایش تیزر از تلویزیون اقدام خواهد کرد و تبلیغات خیابانی و نصب بیلبوردها نیز به زودی آغاز خواهد شد.

"محاکمه" که به زودی در شهرستان‌های اصفهان، کرمان، اراک، مشهد و ساری نیز به نمایش گذاشته می شود، ملودرامی پرتعلیق است که در قالب داستانی اجتماعی بخشی از مشکلات نسل جوان جامعه را مورد توجه قرار می دهد. در این فیلم ایرج قادری، گوهر خیراندیش، افسانه پاکرو، مهناز افشار، شیرین بینا، مهدی میامی، علی پیشدادیان و میرعلی رنجبر به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل تولید "محاکمه" می توان به نویسنده فیلمنامه: سعید مطلبی، مدیر فیلمبرداری: حسین ملکی، صدابردار: محمود سماکباشی، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، طراح چهره پردازی: مهری شیرازی و تهیه کننده: مرتضی شایسته اشاره کرد.