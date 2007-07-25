روحیه استقبال از شهادت باید در میان مسلمانان حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه دبیر و رئیس ستاد کنگره شهدای غرب استان تهران اظهار داشت: دشمنان تا زمانی که بدانند ملت مسلمان ایران و سایر ملت های مسلمان از شهادت و مرگ هراسی ندارد به خود جرات مقابله و نبرد نمی دهند.

وی با استناد به حدیث نبوی افزود: پیامبر(ص) فرمومودند،" روزی را می بینم که دشمنان اسلام همانند سگان گرسنه به جان مسلمانان می افتند زیرا ابهت و شجاعت مسلمانان در مقابل آنها فروریخته است".

کازرونی خاطرنشان کرد: سخنان پیامبر در 1400 سال پیش نزدیک به شرح حال امروز مسلمانان است زیرا برخی از آنان به دلیل حب دنیا دچار هراس از مرگ شده اند و آن طور که شایسته یک مسلمان است توان ایستادگی در مقابل دشمنان و استقبال از مرگ و شهادت را ندارند، دشمنان نیز با سو استفاده از این وضعیت همچون حیوانات درنده در اقصی نقاط جهان به جان مسلمانان افتاده اند و هر روز با احکام مختلفی اعلان جنگ می کنند.

وی یادآور شد: ملت های مسلمان نباید اجازه دهند عظمت و بزرگی مسمانان در مقابل دشمن تحقیر شود و همه دولت های مسلمان باید با حفظ وحدت و انسجام، عزت از دست رفته خود را در برخی کشورها بازیابند.

کازرونی تصریح کرد: زنده نگاه داشتن یاد شهیدان معبری است که ترس از مرگ و حب دنیا را از بین می برد و شهیدان به خصوص شهدای جنگ تحمیلی ایران می توانند بهترین الگوی مسلمانان در این زمینه باشد.