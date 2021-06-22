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۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۱۰

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

دمای هوا در زنجان به ۴۰ درجه سانتی گراد افزایش می یابد

دمای هوا در زنجان به ۴۰ درجه سانتی گراد افزایش می یابد

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از افزایش دمای هوای استان زنجان خبر داد و گفت: دمای هوا در زنجان به ۴۰ درجه سانتی گراد می رسد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و بارشی پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش باد در استان خبرداد و اظهار کرد: وزش باد در استان زنجان شدید خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان روند افزایشی داشته و هوا گرم می‌شود.

رحمان نیا تاکید کرد: اواخر هفته دمای هوای استان به بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد می‌رسد.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۳ درجه سانتی گراد بالای صفر است که نسبت به دیروز یک درجه خنک شده است.

کد مطلب 5241541

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