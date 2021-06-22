دمای هوا در زنجان به ۴۰ درجه سانتی گراد افزایش می یابد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و بارشی پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش باد در استان خبرداد و اظهار کرد: وزش باد در استان زنجان شدید خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان روند افزایشی داشته و هوا گرم می‌شود.

رحمان نیا تاکید کرد: اواخر هفته دمای هوای استان به بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد می‌رسد.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۳ درجه سانتی گراد بالای صفر است که نسبت به دیروز یک درجه خنک شده است.