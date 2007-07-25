به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت بلیک و همکارانش از دانشگاه ویسکونسین و مادیسون که نتایج تحقیقات خود را در تازه ترین مجله "ژورنال نوین فیزیک" منتشر کرده اند، توضیح داده اند که این نوع رایانه های مکانیکی انرژی کمتری مصرف می کنند و می توانند بدون فناوری های تراشه های سیلیکونی کار کنند.

تاکنون یک محاسبه گر مکانیکی یا الکترومکانیکی ساخته نشده است، اما فناوری نانو می تواند با دستکاری و تغییر مواد در سطح مولکولی این رایانه ها را عرضه کند.

به گفته این دانشمندان، رایانه های مکانیکی می توانند در ابعاد نانومتری از موادی مثل الماس ساخته شوند. این مواد هنگامی که در یک میدان الکتریکی قرار می گیرند، تغییر شکل می دهند.

این دانشمندان معتقدند که این رایانه های نانومکانیکی فضایی برابر با یک هزارم فضایی را اشغال می کنند که یک ترانزیستور سنتی اشغال می کند. این درحالی است که حداقل فاصله میان درهای منطقی می تواند منجر به افزایش سرعت و کارایی سیستم شود.

از دیگر امتیازات این نانورایانه های مکانیکی علاوه برکم مصرف بودن و صرفه جویی در مصرف انرژی می توان به سازگاری بالای این رایانه ها با محیط زیست اشاره کرد.