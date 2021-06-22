به گزارش خبرگزاری مهر تدبیرهای کلیدی، مجموعه چند جلدی است که به نقد عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در قالب طنزپرداخته است این مجموعه که توسط طنزپردازان باشگاه طنز انقلاب اسلامی نوشته شده است با عنوان‌های «به عقب برنمی‌گردیم» نوشته محمدامین میمندیان، «تدبیرهای کلیدی» نوشته امین صالحی، «گینفش» نوشته امین شفیعی، «پروپوزارت» به قلم فاطمه سادات علوی و «تاریخ با تک ماده» به قلم محمدحسن کوره‌پز به زودی روانه بازار می‌گردد.



محمدرضا شهبازی طنزپرداز و مدیر سایت راه راه و مجری تلویزیون در این باره می‌گوید:

«فوق فوقش یکی دو ماه دیگر عمر دولت تدبیر و امید تمام می‌شود. اما بعید است حالا حالا تاثیرات فعالیت هشت ساله این دولت فخیمه روی زندگی ما تمام شود.

از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا سیاست و ورزش و... سالها می‌توان چشم چرخواند و گله به گله رد پای این دولت را دید.

بنابراین هیچ عجیب نیست حالا که این دولت ما را ول نمی‌کند، ما هم او را ول نکنیم. اصلا اگر قرار باشد یکجا ول کنمان اتصالی کند همینجاست که باید دقیق شویم و ببینیم که چطور شد اینجوری شد و چه چیزهایی گفتند و چه کارهایی کردند تا بقول قدیمی‌ها گذشته، بشود چراغ راه آینده‌مان.

این مجموعه کتاب تلاشیست در همین راستا. گفتیم مروری داشته باشیم بر گفته‌ها و کرده‌های دولت تدبیر و امید و برای اینکه خیلی حرصمان در نیاید، این کار را در قالب طنز انجام دهیم تا راحت‌تر هضم شود.

این مجموعه را بخوانید و اگر راه داد بخندید و اگر شد عبرت بگیرید.»

«تدبیرهای کلیدی»، مجموعه چند جلدی است که به نقد عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در قالب طنزپرداخته است این مجموعه که توسط طنزپردازان باشگاه طنز انقلاب‌اسلامی نوشته شده، به زودی توسط انتشارات شهیدکاظمی روانه بازار می‌گردد.