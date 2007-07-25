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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۴۸

اختصاص بیش از130 مسجد استان یزد به اعتکاف

اختصاص بیش از130 مسجد استان یزد به اعتکاف

یزد - خبرگزاری مهر: مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: 135 مسجد یزد به امر اعتکاف اختصاص یافته است که 19 مسجد در یزد و حومه آن و بقیه در شهرستان های دیگر قرار دارد.

حجت الاسلام عباس صانعی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد، با بیان اینکه شرکت مساجد در مراسم اعتکاف نسبت به سال گذشته 50 درصد رشد داشته افزود: سال گذشته در 85 مسجد مراسم اعتکاف برگزار شد که امسال به علت افزایش معتکفین و جهت تمرکز جمعیت ثبت نام کنندگان مساجد بیشتری برای اعتکاف در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه بیشتر معتکفین جوان هستند خاطرنشان کرد: در این میان حضور خواهران نسبت به برادران رشد 25 تا 30 درصدی داشته است.

صانعی در خصوص برنامه های سازمان تبلیغات در مراسم اعتکاف یادآور شد: برای دانش آموزان شرکت کننده در اعتکاف برنامه های فرهنگی مانند برگزاری مسابقات طرح شده است و همچنین برای خواهران شرکت کننده در هر مسجد یک طلبه جهت پاسخگویی به سئوالات مذهبی آنها در نظر گرفته شده است و نیز از برنامه های دیگر این چند روز را می توان سخنرانی هایی در زمینه احکام ، اخلاق، مناجات خوانی و دعا خوانی ذکر کرد.

کد مطلب 524183

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