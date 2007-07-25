  1. استانها
  2. سمنان
۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۱۸

گردهمائی معاونان آموزش نظری و مهارتی منطقه دو کشور در شهمیرزاد آغاز شد

سمنان - خبرگزاری مهر: گردهمائی معاونان آموزش نظری و مهارتی آموزش و پرورش استان های سمنان، گلستان، قم، مازندران و تهران در شهمیرزاد آغاز شد.

به گزارش مهر، گردهمایی دو روزه معاونان آموزش و پرورش نظری و مهارتی منطقه دو کشور پیش از ظهر امروز در مجتمع آموزشی، رفاهی فرهنگیان در شهمیرزاد به منظور بررسی مسائل و مشکلات دانش آموزان آغاز شد.

معاونان آموزش و پرورش استان های سمنان، گلستان، قم، مازندران و تهران در این گردهمایی ضمن بررسی مسائل و مشکلات، در مورد تاثیر سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در کنکور سراسری و پذیرش دانشگاه ها نیز بحث و تبادل نظر می کنند.

بنا به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش در این گردهمایی مسائل و مشکلات دانش آموزان بررسی و نتایج حاصل از این گردهمایی در نشست مشترک معاونان آموزش و پرورش نظری و مهارتی سازمان‌های آموزش و پرورش در مشهد مقدس ارئه شود.

شهمیرزاد در 24 کیلیومتری شهر سمنان واقع است و در سفرریاست جمهوری به استان سمنان به عنوان شهر نمونه گردشگری بین المللی در هیئت دولت به تصویب رسید.

کد مطلب 524186

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها