گردهمائی معاونان آموزش نظری و مهارتی منطقه دو کشور در شهمیرزاد آغاز شد

به گزارش مهر، گردهمایی دو روزه معاونان آموزش و پرورش نظری و مهارتی منطقه دو کشور پیش از ظهر امروز در مجتمع آموزشی، رفاهی فرهنگیان در شهمیرزاد به منظور بررسی مسائل و مشکلات دانش آموزان آغاز شد.

معاونان آموزش و پرورش استان های سمنان، گلستان، قم، مازندران و تهران در این گردهمایی ضمن بررسی مسائل و مشکلات، در مورد تاثیر سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در کنکور سراسری و پذیرش دانشگاه ها نیز بحث و تبادل نظر می کنند.

بنا به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش در این گردهمایی مسائل و مشکلات دانش آموزان بررسی و نتایج حاصل از این گردهمایی در نشست مشترک معاونان آموزش و پرورش نظری و مهارتی سازمان‌های آموزش و پرورش در مشهد مقدس ارئه شود.

شهمیرزاد در 24 کیلیومتری شهر سمنان واقع است و در سفرریاست جمهوری به استان سمنان به عنوان شهر نمونه گردشگری بین المللی در هیئت دولت به تصویب رسید.