پدیده زمین خواری در یزد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامحسین حیدری عصر امروز در دومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان یزد افزود: کاهش میزان زمین خواری موجب شده است تا پرونده های ورودی به دادسرا نیز در این زمینه کاهش یابد.

وی تصریح کرد: در دوماه گذشته 50 هزار متر مربع از اراضی دولتی در شهر یزد که به تصرف درآمده بود، رفع تصرف شده است که این اقدام با تلاش همه دستگاه های ذی ربط صورت گرفته است.

حیدری با اشاره به اینکه شورای حفاظت از اراضی ملی، تغییر کاربری های غیر مجاز را نیز بررسی می کند، خاطرنشان کرد: خریداران زمین در هنگام خرید یا فروش زمین های خود این موضوع را مد نظر داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به اینکه بعضی از شرکت تعاونی های مسکن فعالیت های غیر قانونی انجام می دهند، افزود: از آنجا که خرید اراضی با کاربری غیرمسکونی توسط شرکت های تعاونی مسکن ادارات غیر قانونی است، اعضای چنین شرکت های باید دقت لازم را در این زمینه داشته باشند.