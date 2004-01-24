فردا در تاريخ

جشن برسده :



بنابر نوشته مورخان جشن برسده يا نوسده پنجم بهمن ماه و پنج روز قبل از جشن سده برگزار مي شد . مورخان دليل برگزاري جشن سده را كه دهم بهمن ماه در ايران باستان برگزار مي شد اتمام كار آفرينش انسان از نسل مشيا و مشيانه دانسته اند . همچنين گفته مي شود اين جشن به دليل باقي ماندن تنها پنجاه روز از سال پير در ميان ايرانيان برپا مي شد .



تشكيل رسته هاي نظامي در ارتش ايران :



در چنين روزي در سال 1815 ميلادي عباس ميرزا وليعهد فتحعلي شاه قاجار، براساس ارتش هاي كشور هاي پيشرفته رسته هاي تخصصي در ارتش ايران بوجود آورد و به اين طريق در جهت تخصصي تر شدن امور نظامي در ايران گام مهمي برداشت . رسته هايي كه امروزه در ارتش وجود دارد از جمله زرهي ، پياده ، آجوداني ، توپخانه ، پدافند ، قضايي و...يادگار دوران عباس ميرزا است .



كناره گيري قوام از قدرت :

در چنين روزي در سال 1301 ه ش احمد قوام السلطنه براي نخستين بار از نخست وزيري كناره گرفت . احمد قوام السلطنه از خاندان اشرافي كهن ايراني واز بر جسته ترين چهره هاي تاريخ معاصر ايران ، بين سالهاي 1300 تا 1331 ه ش پنج باربه نخست وزيري رسيد . وي از عواملي بود كه به نيروي سوم معتقد بود و بر همين اساس دولت آمريكا را وارد معادلات سياسي ايران كرد . وي با دكترين پراگماتيستي خود بر موازنه مثبت تاكيد مي كرد و معتقد بود كه ايران مي تواند و بايد به يكي از مهمترين پايگاه هاي راهبردي و حافظ منافع آمريكا در خاورميانه تبديل گردد .احمد قوم حزب دموكرات ايران را در هشتم تير 1325 ه ش تشكيل داد . در اين حزب بسياري از رجال مملكتي حضور داشتند كه از ميان آنها مي توان به مظفر فيروز، علي اميني، ابوالقاسم اميني، محمدولي فرمانفرما، سردار فاخر حكمت، ملك‏الشعراي بهار، حسن ارسنجاني... اشاره كرد . هدف اين حزب بازگرداندن آذربايجان به خاك كشور بود. با سقوط كابينه قوام اين حزب نيز منحل شد.



در گذشت وثوق الدوله :

در چنين روزي در سال 1329 ه ش وثوق الدوله ، يكي نخست وزيران خيانت كار ايران در گذشت . ميرزا حسن خان وثوق الدوله فرزند ميرزا ابراهيم معتمدالسلطنه و برادر بزرگ احمد قوام ‏السلطنه بود. وى پس از اتمام تحصيلات مقدماتي خود

و فراگيري زبان هاي فرانسه و انگليسى وارد فعاليت هاي سياسي در دوران مشروطيت شد . وثوق الدوله پس از فتح تهران

به عضويت هيات رييسه فاتحان تهران درآمد . وثوق الدوله ، سپهدار اعظم ، سردار اسعد و تقى زاده از جمله اعضاي اين هيات بودند . وثوق الدوله، در سال ‏1334 ه.ق نخست وزير و وزير امورخارجه شد و در كابينه «عين الدوله‏» به وزارت‏فرهنگ تعيين گرديد . وي در سال ‏1336 براى بار دوم نخست‏وزير شد و وزارت كشور را نيز عهده دار گرديد . اوپس از مشروطيت‏ يك بار وزير فرهنگ، دوبار وزير دادگسترى، دو باروزير كشور، چهار بار وزير دارايى، هفت ‏بار وزير امور خارجه و دوبارنخست وزير ايران شد . وثوق الدوله در تاريخ ايران به عنوان يك مهره انگليسي شناخته شده است . او با انجام فعاليت هايي عملا راه را براي حضور بيگانه و بويژه انگلستان در ايران باز كرد و ايران را تبديل به مستعمره براي انگلستان نمود . پرسى كاكس (وزير مختار انگليس) دردوازدهم ذى‏قعده ‏1337 ه. ق مطابق با مرداد 1298 ه. ش قرار داد ننگين نهم اوت‏1919 م را با وثوق الدوله نخست وزير وقت منعقد نمود. اين قرارداد شش ماده‏اى، تمامي منافع انگليسى‏ها را در ايران برآورده مي كرد و به موجب آن دو ركن كشور يعنى ارتش و دارايى تحت نظرمستشاران انگليسى قرار مى‏گرفت. وثوق الدوله، علاوه بر سياست‏مدارى شعر هم مي سرود و گاهي هم مقالاتي مي نوشت .



نخستين انتخابات رياست جمهوري :



در چنين روزي در سال 1358هجري شمسي نخستين انتخابات رياست جمهوري درتاريخ ايران وپس از گذ شت حدود يكسال از عمر انقلاب شكوهمند اسلامي برگزارشد. بر اثر اين انتخابات ابوالحسن بني صدر به قدرت رسيد . بنابر اسناد تاريخي يكصد و نه نفر داوطلب شركت در انتخابات رياست جمهوري براي احراز پست رياست جمهوري شدند . بني صدر در مقابل نزديكترين رقيب خود دريا دار احمد مدني استاندار پيشين خوزستان كه پانزده در صد آراء را به دست آورد ه بود ، هفتاد و شش در صد آراء ( بيش از 12 ميليون راي ) را به خود اختصاص داد . بني صدر كه انديشه هاي آمريكايي داشت در اندك مدتي چهره اصلي خود را نشان داد و در ماجرايي پس از خيانت به كشور در زمان جنگ ، با چهره مبدل به خارج از ايران گريخت . از نكات جالب اين انتخابات از گردونه رقابت خارج شدن جلال الدين فارسي بود . زيرا طبق اسناد موجود وي افغاني الاصل بود ه وبر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي كساني مي توانند نامزد براي پست رياست جمهوري شوند كه اصالت ايراني داشته باشند. اين واقعه هنگام اوج تبليغات نامزد ها اتفاق افتاد و امام خميني رهبركبير انقلاب وبنيانگذار جمهوري اسلامي با كنار گذاشتن وي بر اساس قانون اساسي موافقت كرد. جلال الدين فارسي از سوي حزب جمهوري اسلامي معرفي و حمايت مي شد . اين حزب آن هنگام در اوج قدرت ودر همان حال مخالف سخت بني صدر بود . پس از اين ماجرا ، حزب جمهوري اسلامي ، دكتر حسن حبيبي را معرفي كرد كه راي نياورد در حالي كه فارسي در جامعه فردي شناخته شده تري بود و امكان رقابت جدي تري با ديگران به ويژه با بني صدر داشت.



دبير كل در تهران :

در چنين روزي در سال 1335 ه ش داك هامر شولد دبيركل وقت سازمان ملل وارد تهران شد.



كنفرانس گواد لوپ :





در چنين روزي در سال 1979 ميلادي روساي چهار كشور صنعتي جهان ، جيمي كارتر رئيس جمهور آمريكا ، والري ژيسكار دستن رئيس جمهور فرانسه ، جيمز كالاهان نخست وزير انگلستان و هلموت اشميت صدر اعظم آلمان غربي در يك نشست سري

در جزيره گوادلوپ گرد هم آمدند . جنگ‌ كامبوج‌ و خشونت‌هاي‌ آفريقاي‌ جنوبي، نفوذ روزافزون‌ شوروي‌ در خليج‌فارس‌ ، كودتاي‌ افعانستان و وضعيت ايران در حال انقلاب از جمله مباحث مطروحه در اين كنفرانس بود . در اين كنفرانس جيمي كارتر رئيس‎جمهور وقت آمريكا خطاب به همتايان انگليسي ، فرانسوي و آلماني خود گفت : ديگر نمي‎توان از حكومت شاه در ايران حمايت كرد و حكومت او ساقط شدني است . كالاهان‌ نيز گفت: "شاه‌ از دست‌ رفته‌ و ديگر قادر به‌ كنترل‌ اوضاع‌ نيست. راه‌ حل‌ واقعي‌ براي‌ جانشيني‌ او هم‌ وجود ندارد. مردان‌ سياسي‌ كه‌ در ميدان‌ مانده‌اند توانايي‌هاي‌ محدودي‌ دارند. به‌ علاوه‌ بيشتر آنها با رژيم‌ ارتباطاتي‌ داشته‌اند و آلوده‌ به‌ مسايل‌ و مشكلات‌ اين‌ رژيم‌ هستند. آيا ارتش‌ مي‌تواند در اين‌ ميان‌ يك‌ نقش‌ انتقالي‌ ايفا كند؟ نه! ارتش‌ فاقد تجربه‌ سياسي‌ است‌ و فرماندهان‌ آن‌ هم‌ به‌ شاه‌ وفادارند.» فريدون‌ هويدا برادر اميرعباس‌ هويدا نخست‌وزير ايران‌ و آخرين‌ سفير ايران‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد در اين‌ باره‌ مي‌نويسد: طبق‌ اطلاعاتي‌ كه‌ از كنفرانس‌ سران‌ چهار كشور در گوادلوپ‌ به‌ دستم‌ رسيده، در آنجا صدراعظم‌ آلمان‌ و نخست‌وزير انگليس‌ بر حمايت‌ از شاه‌ پافشاري‌ داشتند، ولي‌ كارتر و ژيسكاردستن‌ برعكس‌ معتقد بودند كه‌ به‌ خاطر وضعيت‌ حاكم‌ بر ايران‌ ديگر امكان‌ ادامه‌ حمايت‌ از شاه‌ وجود ندارد. به‌ هر حال‌ هدف‌ مذاكراتشان‌ هم‌ جز اين‌ نبود كه‌ با هم‌ براي‌ انتخاب‌ بهترين‌ راه‌ در جهت‌ حفظ‌ منافعاشان‌ در ايران‌ به‌ توافق‌ برسند.»( هويدا، فريدون: سقوط‌ شاه، ترجمه‌ ح.ا. مهران، تهران، اطلاعات، 1374 ش، ص‌ 202)



موافقتنامه همكاري علمي بين ايران و هند :



در چنين روزي در سال 1381 ه ش موافقت نامه همكاري علمي ميان ايران و هند تنظيم شد . در اين موافقتنامه دو طرف موافقت كردند كه سطح همكاري ها در زمينه علوم و فناوري بر مبناي برابري و منافع متقابل را ارتقا بخشند و با توافق دو جانبه زمينه هاي مطلوب چنين همكاري هائي را با در نظر گرفتن تجارب دانشمندان، دانشگاهيان و متخصصين فناوري كشورشان و همچنين امكانات و فرصت هاي موجود و قابل دسترسي را تعيين و معرفي نمايند. زمينه هاي زير به عنوان گام هاي آغازين اين همكاري مورد توافق قرار گرفت : رشته هاي اطلاع رساني و فناوري ارتباطات ، انرژي ، فناوري صنعتي ، محيط زيست

، تحقيقات مواد اوليه داروئي ، فناوري غـــذا ، توسعه پايدار ، فناوري اطلاعات ، بيوتكنـولوژي .



نخستين همايش علماي فلسطين :

در چنين روزي در سال 1935 ميلادي نخستين همايش علماي فلسطين بنا به دعوت حاج امين الحسيني و با حضور قريب به چهار صد تن از علماي اعلام برگزار و طي آن حاج امين الحسيني به رياست آن برگزيده شد .



تاسيس جامعه ملل :



در چنين روزي در سال 1919 ميلادي جامعه ملل تاسيس شد . ويلسون رييس جمهور آمريكا در سال 1918 ميلادي و در پايان جنگ جهاني اول ، اصول 14 گانه خود را براي برقراري صلحي ماندگار اعلام كرد كه اصل چهاردهم آن بر تاسيس جامعه ملل با هدف تامين استقلال كليه كشور ها جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي تاكيد داشت . ويلسون در پيامي به كنگره جامعه ملل در پانزدهم ژانويه 1918 «جامعه ملل» را اين گونه تعريف كرد :«جامعه‌اي عمومي متشكل از ملل گوناگون كه هدفش تأمين استقلال سياسي و تضمين تماميت ارضي همه كشورها – اعم از كوچك و بزرگ – در قبال يكديگر مي‌باشد و اين امر بايد بر اساس پيمانهاي رسمي به وجود آيد .» اين نهاد سرانجام بعد از جنگ در چنين روزي در سال 1920 ميلادي تاسيس شد . پس از آن كه جنگ نخست جهاني به پايان رسيد كشور هاي مختلف جهان در اجماعي جهاني تصميم گرفتند كه به منظور دوري از جنگ و جلوگيري از جنگ دوم جهاني و همچنين حصول وفاق و صلح جهاني ، چنين سازماني را تاسيس كنند . نشست آغازين جامعه ملل با شركت نمايندگان 41 كشور و بدون حضور آمريكا و روسيه در شهر ژنو برگزار شد . اما جامعه ملل ديري نپاييد و دردهم ژانويه سال 1946 بعد از بيست و شش سال فعاليت سال ، به كار خود پايان داد . اعمال قدرت و سلطه به وسيله قدرتهاي تشكيل دهنده جامعه ملل و ابزار دست شدن اين نهاد براي قدرتهاي برتر ، فاقد ضمانت اجرايي بودن مصوبات جامعه ملل ، انزواي «آمريكا» كه خود مؤسس جامعه ملل بود – از اين نهاد ، فقدان بازوي اجرايي در جامعه ملل و آزاد بودن خروج كشورها از اين نهاد از جمله علل فروپاشي اين نهاد بين المللي بود .



همه چيز اشتراكي !:



در چنين روزي در سال 1918 ميلادي ايوانويچ لنين خواستار اشتراكي شدن تمامي مالكيت ها در شوروي شد . او بر اساس نظريات ماركس معتقد بود مبناي جامعه ، اقتصاد است و در اين جهت اقتصاد اشتراكي بيشترين ميزان بازدهي را خواهد داشت . انقلاب فرانسه ، مالكيت فئودالي را به سود مالكيت بورژوائي ملغي كرداما در عين حال كمونيست ها معتقدند ويژگي بارز كمونيسم از بين بردن مالكيت اعم نيست، بلكه انهدام مالكيت بورژوائي است. اين افراد برمبناي انديشه هاي لنين بر اين عقيده اند كه مالكيت خصوصي بورژوائي، به نوبه خود مبتني بر تخاصم طبقاتي و متكي بر استثمار گروهي عظيم بدست گروهي قليل است. به نظر آنان در جامعه بورژوائي كار زنده فقط وسيله ايست براي افزايش كار متراكم در حالي كه در جامعه كمونيستي كار متراكم وسيله اي نيست جز براي گسترش دادن، غني تر كردن و بالا بردن سطح زندگي كارگر.اطرافيان لنين معتقدند كمونيسم هيچكس را از قدرت تملك محصولات اجتماع محروم نمي كند؛ بلكه تنها كاري كه مي كند اين است كه او را از مقيد كردن كار ديگران از طريق چنين مالكيتي باز مي دارد.



پايان جنگ :

در چنين روزي در سال 1955 ميلادي ، اتحاد جماهير شوروي خواستار پايان جنگ در جبهه شرقي آلمان شد .



تشكيل جمهوري ايتاليا :

در چنين روزي در سال 1946 ميلادي و به دنبال برگزاري همه پرسي در كشور ايتاليا نظام اين كشور به جمهوري تبديل شد . بر اساس اصل اول قانون اساسي ايتاليا ، ايتاليا جمهوري دموكراتيك است. همچنين در اين كشور حاكميت متعلق به مردم است كه بر طبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساسي اعمال مي گردد. بر اساس اصل دوم آن نيز جمهوري، حقوق تخلف‏ناپذير بشر را چه از حيث فردي و چه در تشكلات جمعي كه شخصيت فرد درآن شكل مي يابد، به رسميت مي شناسد و تضمين مي نمايد و خواستار انجام تكاليف مربوط به وحدت سياسي، اقتصادي و اجتماعي از سوي افراد است.



تولد ويرجينيا وولف :

در چنين روزي در سال 1882 ميلادي ويرجينيا وولف نويسنده مشهور انگليسي ديده به جهان گشود . وي در بيست و چهار سالگي نخستين كتاب خود را منتشر كرد . "خانم دالووي" ، "بسوي فانوس دريايي" ، "ميان پرده ها " ، "اتاق جيكوب" ، "امواج" ، "اورلاندو" و " سالها " ، " نامه اي به يك شاعرجوان " ، "مرگ پروانه" و "خواننده عمومي ، " سفر خارج" ، "دوشنبه و سه شنبه "، " اطاق جاكوب" ،" امواج" ، "بين پرده ها"، "اطاق يك كسي" ، "خواننده عادي" از جمله مهمترين آثار اويند . وولف نويسنده اي است كه در آثارش به دنبال طرح جهان جديدي است . وي در ميان آثارش با ارايه چهره اي نو از داستان و نوع گويش و پردازش شخصيت ها ، روشي را در طريق سيال ذهن به نمايش مي گذارد كه منحصر به فرد است . او معتقد است همچنان كه نقاشي در گذر زمان متحول شده است ، و از كپي برداري محض از طبيعت به ذهن گرايي افراطي و انتزاعي كشيده شده است ، رمان نيز چنين قابليتي را داراست و مي توان رمان را به عنوان برداشتي ساده از زندگي تلقي نكرد بلكه آن را گونه اي خاص از زندگي دانست . وولف شخصيت روان نژندي بود كه افسردگي خاص او توانست وي را در خلق شخصيت ها و داستانهاي پرمايه اش ياري دهد . او سرانجام بر اثر همين افسردگي دست به خودكشي زد و در سال 1941 ميلادي خود را به در يا افكند و غرق شد .



تولد سامر ست موام :



در چنين روزي در سال 1874 "سامرست موآم "نويسنده انگليسي ديده به جهان گشود . وي پس از طي تحصيلات مقدماتي در رشته هاي پزشكي و فيزيك به ادبيات روي آورد و به خلق آثار جاودانه در حوزه رمان و داستان پرداخت . " لبه تيغ" ، "ماه و شش پني" ، " پرده نقاشي" ، "اسارت بشري "، "باران" ، " طلسم" ، " حاصل عمر" ، "بادبادك" ، "پرواز در تنهايي" ، "كيك ها"، "همسر وفادار"، "پرده نقاشي"،" شرق و غرب"، "حاصل زندگي"، "پايبندهاي انساني"، "هفتمين گناه"، "لوئي فردريك"، "تسخيرناپذير" ، " زن وفادار " و " نامه " از جمله مهمترين آثار اويند . وي در شانزدهم دسامبر سال 1965 در گذشت . سامرست‌ موام‌، شخصيتهاي‌ دلخواه‌ خود را از ميان‌ مردم‌ عادي‌ و براساس‌ مشاهدات‌ دقيق‌، گزينش‌ مي‌كرد. او تمام‌ توجه ‌خود را مصروف‌ ثبت‌ خصلتهاي‌ ناب‌ و ويژه‌ افرادي‌ مي‌كرد كه‌ نمونه‌هايشان‌ در زندگي‌ بسيار يافت‌ مي‌شوند. موام‌ از اين كه‌افراد داستاني‌اش‌ به‌ انسانهاي‌ حقيقي‌ شبيه‌ مي‌شدند، احساس‌ ناراحتي‌ نمي‌كرد. مسئله‌اي‌ كه‌ براي‌ او حائز اهميت‌ بود،هماهنگي‌ ميان‌ كنشهاي‌ شخصيتها و باورپذيري‌ آنها از سوي‌ خواننده‌ بود.



تولد لئوي چهارم :

در چنين روزي در سال 749 ميلادي لئوي چهارم امپراطور بيزانس به دنيا آمد . وي بين سالهاي 775 تا 780 بر اين كشور حكومت كرد .



تولد رابرت بويل :

در چنين روزي در سال 1627 ميلادي بويل فيزيكدان ، شيميدان و نويسنده ايرلندي ديده به جهان گشود ." تجربيات بارنگ" عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد يواخيم واخ :

در چنين روزي در سال 1898 ميلادي يواخيم واخ فيلسوف و جامعه شناس برجسته آلماني به دنيا آمد . "درك " عنوان مهمترين اثر اوست .



در گذشت آلفردو دسكرانيول :

دسكرانيول نويسنده فرانسوي برزيلي در چنين روزي در سال 1899 ميلادي درگذشت . "بي گناهي " عنوان مهمترين اثر اوست .



در گذشت سوسولوف :

در چين روزي در سال 1982 ميلادي ميخائيل سوسولوف يكي از نظريه پردازان حزب كمونيست شوروي

در گذشت . وي در زمان نخست وزيري برژنف عضو ارشد كميته مركزي حزب كمونيست و عضو شورايعالي شوروي بود .



چاپ نخستين كتاب :



در چنين روزي در سال 1456ميلادي نخستين كتاب چاپي جهان با حروف سربي به دست گوتنبرگ منتشر شد . يوهان گوتنبرگ

در سال 1389 ميلادي به دنيا آمد . وي ابتدا كار چاپ را با حروف چوبى انجام مي داد وپس از چاپ انجيل با حروف چوبي ، چند كتاب كوچكتر را هم به چاپ رساند . گوتنبرگ بزودى دريافت كه بخاطر دشوارى كنده كارى ، حروف چوبى را نمي توان مورداستفاده قرارداد لذا شيوه اى را براى ساحتن حروف از فلز ابتكار كرد . پس از پنجاه سال امر چاپ در بيش از دويست مركز در اروپا رواج يافت .



كشف مولد بيماري جذام :

در چنين روزي در سال 1871ميلادي ، هانزن پزشك آلماني باكتري مولد بيماري جذام را به نام مايكوباكتريوم لپرا كشف كرد.اما معالجه بيماران بعد از كشف داپسون و مشتقات آن در اواخر سال 1940 ميلادي ميسر گرديد و اين كشف يك دگرگوني در كنترل جذام ايجاد نمود زيرا معالجات بيماران به صورت سرپايي مقدور شد . اما مقاومت باسيل جذام در مقابل داپسون بتدريج ظاهر گرديد و گسترش يافت . بهبودي بيماران به كندي صورت مي گرفت و دوره معالجه بسيار طولاني شد و نتيجه اين كه آنها به حضور نامنظم و عدم پذيرش درمان متمايل شدند . بنابراين موفقيت درمان تك دارويي با داپسون بتدريج كمتر شد و كنترل بيماران اغلب بدون تأثير گرديد . جذام يك بيماري عفوني مزمن است كه توسط باسيلي اسيد فاست و ميله اي شكل بنام مايكوباكتريوم لپرا ايجاد مي شود . اين بيماري بيشتر پوست ، اعصاب محيطي مخاط دستگاه تنفسي فوقاني و نيز چشم ها را گرفتار مي كند ولي برخي اعضاي ديگر نيز گرفتار مي شوند .



سه زلزله مهيب :



در چنين روزي در سال 1348 ميلادي برا ثر يك زلزله مهيب در وياچ بيش از پنج هزار نفر جان باختند و تمامي اين منطقه با خاك يكسان شد . در چنين روزي در سال 1939 ميلادي بر اثر يك زلزله در شيلي ، ده هزار نفر جان باختند . همچنين در چنين روزي در سال 1999 ميلادي حد اقل هزار نفر بر اثر يك زلزله اي شش ريشتري در غرب كلمبيا كشته شدند .



كودتا در قطر :

در چنين روزي در سال 1972 ميلادي بر اثر يك كودتا در شارجه ، امير اين شيخ نشين كشته شد وپس از آن پسرش جاي او را گرفت.



قرار داد ساخت كانال پاناما :

در چنين روزي در سال 1955 ميلادي ايالات متحده آمريكا و پاناما قرار داد ساخت كانال پاناما را امضا كردند .



كودتا در السالوادور :

در چنين روزي در سال 1961 ميلادي بر اثر يك كودتاي نظامي در السالوادور حكومت به دست نظاميان افتاد .



گفتگو هاي صلح ويتنام :

در چنين روزي در سال 1969 ميلادي گفتگو هاي صلح ميان دو كشور ايالات متحد ه آمريكا و ويتنام شمالي در پاريس آغاز شد .

كودتا در اوگاندا :



در چنين روزي در سال 1971 ميلادي بر اثر يك كودتاي نظامي در اوگاندا ژنرال ايدي امين قدرت را در دست گرفت .

درهمين روز در سال 1986 ميلادي ژنرال تيتو اوكلو از كامپالا پايتخت او گاندا گريخت . همه ساله چنين روزي به عنوان روز دومين جمهوري در اوگاندا گرامي داشته مي شود .



بولنت اجويت نخست وزير تركيه :

