جواد آرین منش نماینده مشهد و کلات در مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای پروژه بزرگ سهمیه بندی بنزین بدون شک خالی از مشکلات ابتدایی نخواهد بود. بنابراین مدت زمانی طول خواهد کشید تا اجرای آن با یک روال طبیعی همراه شود.

وی تاکید کرد: ارائه بنزین آزاد علاوه بر اینکه اساس طرح سهمیه بندی را زیر سئوال می برد مشکلات زیادی برای مردم و مشاغل گوناگون جامعه به همراه خواهد داشت.

این عضو فراکسیون اصولگریان مجلس، تعامل دولت و مجلس را اصلی ترین راه برای مرتفع کردن مشکلات ناشی از طرح سهمیه بندی بنزین دانست و افزود: برگزاری جلسات مشترک میان دولت ومجلس در نهایت منجر به بررسی مشکلات سایر مردم کشور خواهد شد.

آرین منش با بیان اینکه بسیاری از مشکلات طرح سهمیه بندی بنزین طی یک ماه گذشته برطرف شده است گفت: امیدواریم با وعده هایی که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد ودارایی در این زمینه دادند طی چند ماه آینده مشکلات ناشی از طرح سهمیه بندی بنزین برطرف شود و نیاز به تصویب دو فوریت ارائه بنزین آزاد وجود نداشته باشد.

وی اصلی ترین هدف اجرای طرح سهمیه بندی بنزین را کاهش مصرف دانست و ادامه داد: مسلما اجرای هر طرح جدید و همچنین تغییر در ذائقه مردم با مشکلاتی همراه است.

عضوفراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: در جلسه شب گذشته ، رئیس جمهو راعلام کرد که لایحه بودجه امسال کلی تر و برنامه ای است.

وی افزود: اگر لایحه ای جمع و جور تر و محدودتر به لحاظ حجم، به مجلس ارائه شود راحت تر می توان به بررسی آن پرداخت.

آرین منش با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات اشاره شده از سوی رئیس جمهور در جلسه شب گذشته دولت ومجلس، ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری بود، اظهار داشت: دکتر احمدی نژاد دراین جلسه به دلایل این ادغام اشاره کرد و در خصوص تشکیل معاونت های برنامه ریزی در استانداری ها نیز توضیحاتی ارائه نمود.

وی با مفید ارزیابی کردن برگزاری جلسات مشترک میان دو قوه مجریه ومقننه گفت: این جلسات گام مثبتی در جهت همگرایی و هم صدایی دولت و مجلس و همچنین رفع مشکلات مردم است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس هفتم تصریح کرد: برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس خاری بر چشم کسانی است که به دنبال بر هم زدن رابطه میان دولت و مجلس هستند.