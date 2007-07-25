متهمان پرونده C130 تبرئه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده است : با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سانحه سقوط هواپیمای سی 130 بدین وسیله آخرین نتایج رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای سی 130 به اطلاع مردم شریف ایران می رسد :

1- در تاریخ 15/9/1384 یک فروند هواپیمای سی 130 به شماره 8519 متعلق به نهاجا ، در ساعت 21/13 دقیقه از فرودگاه مهرآباد به سوی بندر عباس پرواز و پس از حدود 10 دقیقه از شروع پرواز به علت بروز نقس فنی در موتور شماره 4 ، خلبان حالت اضطراری اعلام و با هماهنگی تقرب فرودگاه مهرآباد به فرودگاه باز می گردد . در مسیربازگشت در فاصله چهار مایلی باند ، هواپیما به چپ منحرف و در کنار بلوک 52 شهرک توحید سقوط کرده و تمامی سرنشینان آن به فیض شهادت نائل می گردند .

2- پرونده سقوط هواپیمای مذکور ابتدا در شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 تهران تشکیل و در تاریخ 20/9/1384 با قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی تهران ارسال می گردد . به دنبال وصول پرونده ، تحقیقاتی در این باره آغاز و در نهایت در خرداد ماه 1385 دادسرای نظامی تهران علیه هشت متهم شامل : 4 نفر از کارکنان پایگاه هوایی مهرآباد و 4 نفر از کارکنان فرودگاه مهر آباد اعلام جرم نموده و پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه نظامی تهران ارسال می نماید .

3- از زمان ارجاع پرونده ، دادگاه نظامی یک تهران با برگزاری پانزده جلسه که ده جلسه آن با حضور شکات و خانواده های معظم شهدای این سانحه همراه بود ، بررسی همه جانبه ای را درباره ابعاد مختلف این حادثه صورت داد و چندین جلسه اختصاصی نیز با متخصصین نیروی هوایی و سازمان هواپیمایی کشوری و کارشناسان و خبرگان فن هوانوردی و خلبانان با تجربه برگزار کرد . بازدیدهای مختلف از بخش های مربوطه در نهاجا و شرکت فرودگاه های کشور از دیگر اقدامات صورت گرفته می باشد .

4- دادگاه نظامی یک تهران در نهایت با توجه به جمیع جهات مبادرت به صدور رای درباره این پرونده نمود و به استناد قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون 12 اکتبر 1929 ورشو ، پروتکل 28 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتکل 8 مارس 1971 گواتمالا ، نهاجا را به پرداخت دیه در حق سرنشینان ، کروی پروازی و جان باختگان شهرک توحید وجبران خسارات وارده به سایر زیان دیدگان محکوم نمود .

5- با بررسی ؛ الف ) اسناد ، مدارک و مستندات موجود ، ب ) نظریات فنی و کارشناسی ارائه شده توسط متخصصین مختلف در امور هوانوردی اعم از خلبانی ، مراقبت پرواز ، مدیریت فرودگاهی ، رادار و تعمیرات و نگهداری هواپیما ، ج ) دلایل و مدارک متقن ارائه شده توسط متهمان که مورد تایید کارشناسان خبره و متعهد قرار گرفته است ، د ) امکانات و مقدورات موجود در بخش های مربوط در نهاجا و سازمان هواپیمایی کشوری ، دادگاه اقدامات انجام شده توسط هشت متهم پرونده را مغایر قانون و مقررات و دستورالعمل های محلی تشخیص نداد واهمال ، سهل انگاری و عدم رعایت نظامات دولتی متهمان از نظر دادگاه محرز نگردید لذا آنان را از اتهامات وارده تبرئه نمود .

6- بدیهی است که رسیدگی به موضوع سوء مدیریت و عدم نظارت صحیح در حوزه وظایف اداری متهمان و تنبیه متخلفین در صورت اثبات تخلف ، به لحاظ این که فاقد جنبه جزایی است ، به عهده مسئولین ذیربط در نهاجا و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد .

7- حکم دادگاه ظرف بیست روز از ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی در مراجع قانونی می باشد و افراد و مقاماتی که قانونا می توانند به حکم صادره اعتراض نمایند در حکم دادگاه مشخص شده اند که رسما به آنان ابلاغ خواهد شد .