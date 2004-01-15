استقلال تهران با شكست ذوب آهن به قهرماني نزديكتر شد

به گزارش خبرنگار "مهر" تك گل نيمه اول يدالله اكبري و بازي خوب استقلال در نيمه دوم باعث شد تا آبي پوشان ضمن كسب سه امتيازحساس اين ديدارازموقعيت خوبي درصدرجدول برخوردار شوند . در اين نيمه دو تيم فوتبالي زيبا و مهيجي را به نمايش گذاشتند كه در اين ميان استقلال با حفظ اندوخته نيمه اول خود ، به يك پيروزي ارزشمند دست يافت .

درابتداي نيمه دوم، اين استقلال بود كه درچند نوبت دروازه ذوب آهن را تا آستانه فروپاشي پيش برد. دردوموقعيت خوب ضربات از راه دوراكبري و سيد عباسي با برخورد به ديرك افقي دروازه آرمناك راه به جايي نبرد درادامه بازي ، كربكندي سرمربي ذوب آهن با به ميدان فرستادن علي طهماسبي تحرك خوبي به خط حمله تيمش داد وتاحدودي برتري استقلال را كمرنگ كرد . شليك فرشاد بهادراني دراواسط اين نيمه از موقعيت هاي جدي ذوب آهن براي جبران گل خورده بود كه برومند به سختي آن را مهار كرد .

ذوب آهن درادامه بازي حملات زيادي را به روي دروازه استقلال تدارك ديد اما كم تعداد بودن مهاجمان اين تيم وهوشياري مدافعين استقلال اجازه نداد تا تيم ميهمان به گل تساوي دست يابد . درمقابل استقلال كه ازابتدا بسيارباانگيزه وحساب شده بازي مي كرد درچند نوبت روي ضد حملات مي توانست به گلهاي بيشتري دست پيدا كند كه مهاجمان اين تيم در زدن ضربات آخردقت عمل لازم را نداشتند .

دقيقه 83 ضربه كاشته جلال اميديان با واكنشي زيبا از سوي پرويز برومند مهار شد . دقايقي بعد رجب زاده با شليكي از راه دور دروازه استقلال را هدف گرفت كه توپ با فاصله اندكي ازبالاي دروازه برومند به بيرون رفت . دقيقه 87 نيكبخت دريك رفت و برگشت مقابل دروازه ذوب آهن صاحب موقعيت خوبي شد كه ضربه او را آرمناك به زيبايي به كرنر فرستاد .

اين ديدار زيبا و پرهيجان درپايان با همان تك گل نيمه اول با برتري استقلال به پايان رسيد تا آبي پوشان با كسب اين سه امتياز خانگي با 36 امتياز همچنان به صدرنشيني خود در ليگ برتر ادامه دهند و ازجمع مدعيان فاصله بگيرند .

درنيمه دوم اين ديدار تقي پور، طهماسبي و حسيني از ذوب آهن و محمد خرمگاه از استقلال از داور مسابقه كارت زرد گرفتند .