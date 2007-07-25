فاتحان انتخابات ترکیه نئواکونومیک هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرز که در روز 15 ژوئیه به عنوان رئیس جدید رژیم صهیونیستی برگزیده شد، در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو در ارتباط با انتخابات ترکیه اظهار داشت : مسئله اساسی دانستن این است که مسلمانانی که در انتخابات ترکیه پیروز شدند، چه کسانی هستند. از نظر من این افراد نئواکونومیک به شمار می روند.

وی افزود: طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قول داده که به سیاست های خود ادامه دهد و روابط خود با اسرائیل را حفظ کند.

پرز درباره برنامه هسته ای ایران نیز مدعی شد : تاثیرگذاری مجازات ها علیه ایران همگی به جدی یا سخت بودن آنها بستگی دارد. در گذشته شاهد بودیم برخی از کشورهایی که قصد توسعه سلاح های هسته ای داشتند، با اعمال مجازات و یا حتی با مذاکره تمامی برنامه های خود را کنار گذاشته و مصالحه کردند.

رئیس رژیم صهیونیستی همچنین در زمینه گفتگو با فلسطینیان اظهار داشت: تا زمانی که روابط دوجانبه بین اسرائیلی ها و فلسطینیان تیره باشد، نمی توان مرزهایی را مشخص کرد. من به فلسطینی ها پیشنهاد کرده ام که در ابتدا روابط خود را بهبود بخشند و سپس به پای میز مذاکرات بنشینند.