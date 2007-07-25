هدف اصلی ما حضور قدرتمند در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیاست

عباس دارابی مدیر ورزش باشگاه سایپا درگفتگوبا خبرنگارمهرضمن بیان این مطلب افزود: پس ازپشت سرگذاشتن اردوی بدنسازی درشهرسرعین تمرینات تیم سایپا صبح و عصر در زمین ایران تایر زیرنظرعلی دایی دنبال می شود و تیم از وضعیت آمادگی مطلوبی برخورداراست.



دارابی اضافه کرد: درصورت فراهم شدن شرایط لازم هفته آینده اردوی تدارکاتی را درکشورقبرس برپا خواهیم کرد تا زمان آغاز مسابقات لیگ برتر به آمادگی کامل دست یابیم.



وی درخصوص بازیکنان جدید این باشگاه گفت: تاکنون حضورسه بازیکن جدید به نام های آدریانو آلوز، حبیب هوشیار و میلاد زنیدپوربه تیم سایپا قطعی شده و تا پایان فصل نقل و انتقالات سه بازیکن از لیگ برتر و احتمالا از تیم های خارجی به تیم ما اضافه خواهند شد.

مدیر ورزش باشگاه سایپا درخصوص وضعیت سرپرست جدید تیم سایپا اظهار داشت: مدیریت باشگاه تاکنون تصمیمی دراین زمینه نداشته ولی تا قبل ازآغاز مسابقات لیگ برترقطعا سرپرست جدید تیم معرفی خواهد شد.