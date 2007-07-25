شاهرودی 4 حقوقدان پیشنهادی خود را بار دیگر به مجلس معرفی کرد

حجت الاسلام جعفر فتحعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آیت الله هاشمی شاهرودی در نامه ای به دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی حقوقدانان باقیمانده از 6 حقوقدان پیشنهادی قوه قضائیه برای عضویت در شورای نگهبان را بار دیگر برای کسب رای اعتماد معرفی کرد.

وی در ادامه احتمال داد : موضوع رای اعتماد به حقوقدانان پیشنهادی رئیس دستگاه قضائی برای عضویت در شورای نگهبان هفته آینده در دستور کار مجلس هفتمی ها قرار گیرد تا یک نفر از آنها برای دوره ای 6 ساله راهی شورای نگهبان قانون اساسی شود.

معاون ارتباطات و نماینده حوزه ریاست قوه قضاییه در قوه مقننه افزود: رئیس قوه قضائیه در نامه روز گذشته خود به رئیس مجلس برای معرفی مجدد حقوقدانان پیشنهادی برای عضویت در شورای نگهبان، اسامی حجت الاسلام علی رازینی رئیس دیوان عدالت اداری، دکتر سید محمد موسوی مدرس مدرسه عالی شهید مطهری و عباسعلی کدخدایی و ابراهیم عزیزی حقوقدانان فعلی شورای نگهبان را قید کرده است.

پیش از این، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه 6 حقوقدان را برای عضویت در شورای نگهبان پیشنهاد کرده بود که از میان آنها، دکتر محسن اسماعیلی عضو دوره اخیر شورا با کسب 159 رای و حسینعلی امیری رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با 150 رای به عنوان اعضای جدید شورای نگهبان انتخاب شدند و نفر باقیمانده نیز، باید با کسب بیشترین رای نمایندگان ملت راهی شورای مذکور شود.

بر اساس بند دوم اصل ‪ ۹۱‬قانون اساسی شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می ‌شوند، با رای مجلس انتخاب می‌ گردند و در حال حاضر ماموریت 3 حقوقدان این شورا پایان یافته و عباس کعبی، غلامحسین ‌الهام و محمدرضا علیزاده‌ دیگر حقوقدانانی هستند که 3 سال دیگر دوره عضویت 6 ساله آنها پایان می یابد.