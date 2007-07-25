به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "قلب مقدس" را فرزان اوزپتک سال 2005 به مدت 120 دقیقه با بودجه‌ای معادل شش میلیون یورو ساخت. این فیلم سه میلیون یورو در ایتالیا فروخته و بازیگرانی چون باربورا بابولوا، آندره‌آ دی استفانو، لیزا گاستونی، ماسیمو یوگیو و ... در آن بازی کرده اند.

این فیلم نامزد 10 جایزه از جمله بهترین فیلم، فیلمنامه، کارگردان و برنده دو جایزه بهترین بازیگر زن و بهترین طراحی تولید از جوایز سالانه فیلم ایتالیا شده و داستان آن درباره ایرنه است که جایزه بهترین بنیانگذار تجاری سال ایتالیا را دریافت می‌کند. همزمان با این موفقیت با مرگ دو دوست خود مواجه می‌شود که کارخانه ورشکسته آنه را خریده بودند. ایرنه پولی برای تحصیلات دختر متوفیان می‌فرستد، اما دختر کمک او را نپذیرفته و او را باعث کشته شدن والدینش می‌داند.

فیلم سینمایی "قلب مقدس" هفتم مردادماه در قالب برنامه سینما و ماوراء از شبکه چهار پخش می‌شود. سیدمحسن فاطمی کارشناس و اکبر عالمی مجری برنامه هستند.