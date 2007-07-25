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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۲۵

وزیر خارجه انگلستان با رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد

وزیر خارجه انگلستان با رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد

دیوید میلی باند در سفر دو روزه خود به افغانستان ظهر امروز چهارشنبه با "حامد کرزای" رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، میلی باند وزیر امور خارجه انگلیس در کابل در دیدار با کرزای درباره راه های بهبود امنیت در افغانستان به بحث و بررسی پرداخت.

میلی باند قرار است امروز همچنین از نیروهای انگلیسی مستقر در جنوب افغانستان نیز دیدار به عمل آورد.

کرزای و میلی باند در این دیدار درباره روابط دوجانبه، مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، امنیت و همچنین نقش نیروهای انگلیسی برای بهبود وضعیت امنیتی افغانستان به گفتگو پرداختند.

این اولین دیدار وزیر امور خارجه جدید انگلیس از زمان انتصاب به این شغل به شمار می رود .

در حال حاضر، بیش از هفت هزار سرباز انگلیسی در افغانستان مستقر هستند که از سال 2002 میلادی تاکنون 64 نفر از آنان جان خود را در این کشور از دست داده اند.

کد مطلب 524233

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