به گزارش مهر، به ننقل از هیئت پینگ پیگ استان زنجان، مرتضی قلمچی افزود: مسعود گروسی ورزشکار بزرگسال زنجان با نشاندادن شایستگی خود در مسابقات قهرمانی کشور که ۲۸تا ۳۱تیرماه در مشهد مقدس برگزارشد از سوی فدراسیون جهت شرکت در این اردو دعوت شده است.
قلمچی اظهار داشت: مسعود گروسی، حمدالله علیمردانی و محسن صفوی ورزشکاران اعزامی زنجان به این مسابقات بودند و سعید بیات به عنوان مربی و سرپرست تیم اعزامی زنجان به مسابقات مشهد را هدایت و همراهی میکرد.
وی همچنین در ادامه از برگزاری جشنواره مسابقات پینگ پینگ خردسالان کشور از فردا و به میزبانی شهر زنجان خبر داد.
قلمچی یادآورشد: این مسابقات از فردا به مدت سه روز در سالن شش هزار نفری امام خمینی مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار خواهد شد.
وی گفت: این دوره از رقابت ها با حضور ورزشکاران خردسال به صورت تیمی در مرحله مقدماتی در 4 یا 8 گروه دوره ای و مرحله نهایی به صورت جدول تصاعدی و در قسمت انفرادی به صورت یک حذفی خواهد بود.
دبیر هیئت پینگ پنگ استان زنجان یادآور شد: سیستم این دوره از مسابقات به صورت سیستم کوربیلون و سه گیم از پنج گیم در تمامی مسابقات است و استان ها می توانند با حداقل دو بازیکن در مسابقات طبق قوانین ITTF شرکت کنند.
نظر شما