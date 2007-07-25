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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۰۶

جانباز زنجانی به‌ اردوی تیم ملی پینگ‌پنگ جانبازان ایران دعوت شد

زنجان - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت پینگ پنگ استان زنجان گفت: یک ورزشکار جانباز زنجانی به ‌اردوی تیم ملی پینگ‌پنگ جانبازان و توان جویان ایران دعوت شد.

به گزارش مهر، به ننقل از هیئت پینگ پیگ استان زنجان، مرتضی قلمچی افزود: مسعود گروسی ورزشکار بزرگسال زنجان با نشان‌دادن شایستگی خود در مسابقات قهرمانی کشور که ‪ ۲۸‬تا ‪ ۳۱‬تیرماه در مشهد مقدس برگزارشد از سوی فدراسیون جهت شرکت در این اردو دعوت شده است.

قلمچی اظهار داشت: مسعود گروسی، حمدالله علیمردانی و محسن صفوی ورزشکاران اعزامی زنجان به ‌این مسابقات بودند و سعید بیات به عنوان مربی و سرپرست تیم اعزامی زنجان به ‌مسابقات مشهد را هدایت و همراهی می‌کرد.

وی همچنین در ادامه از برگزاری جشنواره مسابقات پینگ پینگ خردسالان کشور از فردا و به میزبانی شهر زنجان خبر داد.

قلمچی  یادآورشد: این مسابقات از فردا به مدت سه روز در سالن شش هزار نفری امام خمینی مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار خواهد شد.

وی گفت: این دوره از رقابت ها با حضور ورزشکاران خردسال به صورت تیمی در مرحله مقدماتی در 4 یا 8 گروه دوره ای و مرحله نهایی به صورت جدول تصاعدی و در قسمت انفرادی به صورت یک حذفی خواهد بود.

دبیر هیئت پینگ پنگ استان زنجان یادآور شد: سیستم این دوره از مسابقات به صورت سیستم کوربیلون و سه گیم از پنج گیم در تمامی مسابقات است و استان ها می توانند با حداقل دو بازیکن در مسابقات طبق قوانین ITTF شرکت کنند.

کد مطلب 524234

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