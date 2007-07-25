مهلت دریافت کارت هوشمند سوخت مسافربرهای شخصی تهران تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه فرمانداری تهران آمده است : با توجه به درخواست های مکرر دارندگان مسافربرهای شخصی و در جهت رفاه حال شهروندان تهرانی ، مهلت دریافت کارت هوشمند سوخت مسافربرهای شخصی تا 10 مردادماه جاری، تمدید شد.

در بخشی دیگر از این اطلاعیه آمده است: تاکنون 36 هزار 850 فقره کارت هوشمند سوخت برای مسافربرهای شخصی تهران صادر شده است که از این تعداد تا تاریخ 2 مرداد ماه ، 20 هزار و 115 فقره کارت در مناطق راهنمایی و رانندگی باقی مانده است که اگر دارندگان مسافربرهای شخصی تا تاریخ مذکور نسبت به دریافت آن اقدام نکنند، ابطال خواهند شد .

شایان ذکر است، در حال حاضر 171 هزار و 139 فقره کارت هوشمند سوخت صادر شده نیز در باجه های معطله شرکت پست استان تهران باقی مانده است و مالکان آنها مراجعه نکرده اند که در صورت عدم مراجعه تا تاریخ 11 مرداد ماه سالجاری ، این کارت ها نیز باطل خواهند شد.

