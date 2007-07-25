تعداد زندانیان کشور در شان نظام جمهوری اسلامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علیرضا آوایی ظهر امروز در سومین همایش پلیس، جامعه، امنیت اجتماعی در جمع مسئولان اظهار داشت: دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را نباید درگیر تمامی مسائل کشور کرد و باید مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را با راهکارهای مربوطه برطرف کرد.

وی افزود: در حالی که استفاده از نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در بسیاری از موارد و مسائل می تواند مقبول واقع شود اما ورود بی رویه ماموران انتظامی و قضایی در خصوص مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث افزایش تعداد زندانیان شده است و این امر شاخص منفی برای کشور ایجاد کرده است.

این مسئول عنوان کرد: هر نظام از ابعاد مختلفی تشکیل شده است و مسئولان باید به همه جوانب توجه ویژه داشته باشند، اگر نگاه ها و فعالیت ها تنها در بخشی معطوف شود و بقیه مسائل در حاشیه باقی بماند، وارد مسیر انحرافی شده ایم.

آوایی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه و پلیس نباید با وجود پشتیبانی مردم در اجرای طرح های امنیتی از کوچکترین گناهی که مخل نظم اجتماعی می شود، چشم پوشی کنند زیرا اگر از صدور حکم برای دزدی دوچرخه خودداری شود، زمینه فسادهای بزرگتر در جامعه فراهم خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر اقتدار قوه قضاییه و نیروی انتظامی در مقابل متجاوزین حقوق مردم خطاب به مسئولان یادآور شد: دادگاه های استان تهران آمادگی کامل دارند تا به پرونده های افرادی که به حقوق جامعه تجاوز کرده اند در اسرع وقت رسیدگی کنند و شعبه ای از دیوان عالی کشور نیز فعالیت دلسوزانه خود را در این زمینه آغاز کرده است.