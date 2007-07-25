تیم فوتبال عراق به فینال رقابت های جام ملت ها راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دو تیم فوتبال کره جنوبی و عراق امروز با قضاوت سعد کمیل کویتی در مرحله نیمه نهایی چهاردهمین دوره جام ملت های آسیا به مصاف هم رفتند و پس از اینکه در 120 دقیقه تلاش نتوانستند دروازه هم را باز کنند ، کار به ضربات پنالتی کشید. تیم فوتبال عراق در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر 3 مقابل کره جنوبی به برتری رسید تا به دیدار نهایی این رقابت ها راه پیدا کند.

تیم فوتبال عراق روز یکشنبه ، دیدار نهایی چهاردهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا را با برنده دیدار ژاپن - عربستان برگزار می کند.

تیم فوتبال کره جنوبی هم روز شنبه دیدار رده بندی این دوره از رقابت ها را با بازنده دیدار ژاپن - عربستان برگزار خواهد کرد.