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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۳۸

تیم فوتبال عراق به فینال رقابت های جام ملت ها راه یافت

تیم فوتبال عراق به فینال رقابت های جام ملت ها راه یافت

تیم فوتبال عراق امروز با غلبه بر کره جنوبی در ضربات پنالتی به دیدار نهایی جام ملت های آسیا راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو تیم فوتبال کره جنوبی و عراق امروز با قضاوت سعد کمیل کویتی در مرحله نیمه نهایی چهاردهمین دوره جام ملت های آسیا به مصاف هم رفتند و پس از اینکه در 120 دقیقه تلاش نتوانستند دروازه هم را باز کنند ، کار به ضربات پنالتی کشید. تیم فوتبال عراق در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر 3 مقابل کره جنوبی به برتری رسید تا به دیدار نهایی این رقابت ها راه پیدا کند.

تیم فوتبال عراق روز یکشنبه ، دیدار نهایی چهاردهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا را با برنده دیدار ژاپن - عربستان برگزار می کند.

تیم فوتبال کره جنوبی هم روز شنبه دیدار رده بندی این دوره از رقابت ها را با بازنده دیدار ژاپن - عربستان برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 524260

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