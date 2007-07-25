خراسان رضوی از امن ترین مناطق کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرتیپ دوم پاسدار حمید فهیمی راد بعد از ظهر امروز در مصاحبه ای مطبوعاتی و خبری از کشف بیش از13 تن انواع مواد مخدر و هلاکت 53 سوداگر مرگ و 7 متجاوز مرزی از ابتدای سال جاری خبر داد.

وی افزود: تیم های ورزیده پلیس مرزی خراسان رضوی با استفاده از تجهیزات و تاکتیک های عملیاتی با اجرای 66 هزار مورد گشت منظم و هماهنگ و 22 هزار مورد گمانه زنی در مورد اشرار در133مرحله عملیات با اشرار درگیری مسلحانه داشته اند که در نتیجه 53 سوداگر مرگ و ازعوامل اصلی شرارت و نا امنی در مرزهای شرق کشور و 7 متجاوز مرزی به هلاکت رسیدند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: از ابتدای سال جاری بیش از سیزده تن انواع مواد مخدرکشف و بیش از دو هزار قاچاقچی نیز دستگیر شده اند.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه خاطرنشان کرد: درراستای ارتقاء امنیت اجتماعی طرح ثامن دراستان خراسان رضوی به مرحله اجرا گذاشته شد که نتایج ارزشمندی حاصل شده که از آن نمونه می توان به کشف 347 قبضه اسلحه غیرمجاز، رشد 200 درصدی کشفیات مشروبات الکلی، کاهش 34 درصدی ورود و ترانزیت کالاهای قاچاق، افزایش 600 درصدی کشفیات اقلام ضد فرهنگی و همچنین کاهش 23 درصدی وقوع قتل کاهش 29 درصدی نزاع های دسته جمعی و کاهش در وقوع انواع سرقت ها اشاره کرد.

سرتیپ حمید فهیمی راد در ادامه گفت: درزمینه کنترل و ساماندهی ترافیکی و عبور و مرور درون شهری اقداماتی انجام شده که در این رابطه نیز می توان به کاهش 45 درصدی در تصادفات اشاره کرد.

وی ادامه داد: علیرغم کاهش تصادفات درون و برون شهری از ابتدای سال بیش از200 نفر از هموطنان در تصادفات مختلف شهری و جاده ها جان خود را از دست داده اند که لازم است شهروندان فهیم و آگاه به مقررات راهنمایی و رانندگی توجه بیشتری داشته باشند.