دیدار وزرای خارجه مصر و اردن با مقامات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، "احمد ابوالغیط" و "عبدالاله الخطیب" وزیران امور خارجه مصر و اردن در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با "زیپی لیونی" وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل در قدس اشغالی گفتند که فرصتی تاریخی برای برقراری صلح وجود دارد و مقام های این رژیم را ترغیب کردند که این فرصت را از دست ندهند.

ابوالغیط گفت که وی پذیرش اسرائیل برای تشکیل یک کشور فلسطینی را در جریان مذاکرات احساس کرده است. وزیران مصر و اردن اعلام کردند که نشستی عربی هفته آتی برای ارزیابی تماس های عربی درباره فعال سازی طرح صلح اعراب برگزار خواهد شد.

ابوالغیط همچنین گفت: "ما تفسیرهای مثبتی را شنیدیم و در نزد اسرائیل نیتی را برای اعطای فرصت به فلسطینی ها به منظور رسیدن به کشور خود احساس کردیم".

ابوالغیط و الخطیب در سفر به فلسطین اشغالی با بنیامین نتانیاهو رهبران جناح مخالف و شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی دیدار و سپس مذاکرات خود با لیونی را آغاز کردند. آنها همچنین با نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم اسرائیل گفتگو خواهند کرد.

طرح صلح عربی پیشنهاد عربستان بود که در اجلاس سران عرب در سال 2002 میلادی در شهر بیروت به تصویب رهبران کشورهای عربی رسید و بر عقب نشینی اسرائیل به مرزهای 1967 میلادی، حل و فصل مسئله پناهندگان فلسطینی براساس قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تشکیل کشور مستقل فلسطینی به مرکزیت قدس شریف در مقابل عادی سازی روابط کشورهای عربی با تل آویو تاکید دارد.