به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال بعد از پیروزی برابر شهرخودرو، در هفته بیست و چهارم میزبان گل گهر است که این دیداری بین تیم‌های سوم و چهارم جدول است.

افشین حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این بازی اظهار داشت: گل گهر یکی از جدی ترین و خطرناک‌ترین حریفانی است که استقلال با آن دیدار می‌کند. فارغ از رویارویی امیر قلعه نویی و فرهاد مجیدی در قامت سرمربیان دو تیم جذابیت‌های خودش را دارد، این دیدار حساسیت جدولی هم دارد.

وی اضافه کرد: پیروزی در این مصاف حداقل می‌تواند ضامن سومی استقلال در لیگ باشد، ضمن اینکه ممکن است سپاهان و پرسپولیس دچار لغزش شوند و فاصله تیمِ مجیدی با آنها کم شود.

پیشکسوت آبی پوشان تصریح کرد: گل گهر تیمی بسیار منسجم است که به صورت اتفاقی در این رده جدول قرار نگرفته است. برگ برنده این تیم فردی مثل قلعه نویی در رأس کادر فنی است که به خوبی توانسته از امکاناتی که باشگاه در اختیار گذاشته استفاده کند. حضور گل گهر در بالای جدول و جنگیدن برای سهمیه آسیا اتفاق بزرگی است که قلعه نویی برای این تیم رقم زده است.

حاجی پور خاطرنشان ساخت: آبی پوشان هم تیم خوبی دارند و مجیدی نشان داده به لحاظ فنی راه را درست رفته و می‌رود. اگر استقلالی‌ها در حد خودشان باشند و در باد پیروزی برابر شهرخودرو نخوابند، پیروزی در این بازی اصلاً دور از دسترس نیست.

مدافع اسبق آبی پوشان بیان داشت: عمده مشکلی که استقلالی‌ها در این روزها دارند، حواشی است که پیرامون آن را گرفته و من به عنوان پیشکسوت این تیم امیدوارم تصمیم سازان در این حوزه هرچه سریع‌تر اقدام به رفع مشکلات نمایند تا فضای دوستی و وفاق به این تیم بازگردد. با شرایطی که این تیم دارد، خطر بزرگی قبل از دربی حذفی و دیدار مهم مقابل الهلال تهدیدش می‌کند.