نامه رئيس كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات كشور به معاون سياسي صداوسيما

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، نامه جهانبخش خانجاني به دكتر عبدالرضا رحماني فضلي به شرح زير است:



جناب آقاي رحماني فضلي

معاون محترم سياسي سازمان صدا و سيما



احتراماً، وقوف جامع و كامل جنابعالي بر اهميت مشاركت گستردة و فراگير مردم در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، نمي تواند مانع از تذكر مصاديقي باشد كه بزعم آگاهان سياسي حاكي از رفتارهاي جانبدارانه و غير مشاركت جويانة آن سازمان محترم در بخشهاي مختلف خبري و تحليلي مي باشد.

در اينجا صرفاً جهت مزيد اطلاع، به پخش موارد ذيل از جانب آن سازمان، در خصوص نحوه برگزاري انتخابات به اختصار اشاره مي نمايد:

1- سيماي جمهوري اسلامي در تاريخ 15/10/82 در شبكه 3، ساعت 25/19 دقيقه به ارزيابي عملكرد مجلس ششم پرداخت كه در آن آقاي خواجه سروري در پاسخ به سئوال عملكرد مجلس ششم گفت: ‹‹مردم انتظار داشتند مجلس در قانون گذاري حداقل بحث مشكلات اقتصادي را حل كند و در حوزه سياسي كه شعار اكثر مجلس ششم بود موفق عمل كند در ارزيابي عملكرد مجلس ششم متأسفانه با توجه به دو محور فوق چندان موفق نبود.›› سپس در مصاحبه با مردم عنوان شد كه ‹‹ اوايل به مردم وعده مي دهند ولي مي روند و پشت سرشان را نگاه نمي كنند... كاري براي جوانان انجام نمي دهند، ميتوانستند در بخش كشاورزي سرمايه گذاري كنند ولي به سمت مونتاژ روآوردند.››

2- در خبر ساعت 21 روز جمعه مورخه 17/10/82 در شبكة اول از قول سخنگوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات پس از رديف شدن يكسري از واژگان منفي در مورد صلاحيت داوطلبان اعلام گرديد: ‹‹ آمار تفكيكي در مورد استعلام هاي مراجع چهارگانه درباره افرادي كه رد صلاحيت شده اند نشان مي دهد 5/12 درصد فساد مالي، 5/13 درصد فساد اخلاقي، 5/14 درصد سابقه هواداري و عضويت در گروهك هاي ضد انقلاب، 5/13 درصد تقيد نداشتن به مباني اسلامي، 8/6 درصد سابقه نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي و 7/15 درصد سابقه سؤ شهرت داشته اند.››

3- در برنامه آنسوي خبرها ساعت 19 شبكه اول، 13/10/82 در خصوص تأييد صلاحيت برخي داوطلبان كه توسط هيأت هاي اجرايي، رد صلاحيت شده بودند، در اقدامي معنادار اعلام شد كه ‹‹ برخي ثبت نام كنندگان واجد شرايط شركت در رقابت انتخاباتي شناخته نشدند، اما در دو روز گذشته و بعد از پايان مهلت قانوني هيأت اجرايي صلاحيت برخي از اين افراد را تأييد كرد.

اين اقدام سؤالات و واكنش هايي را در جامعه مطرح كرد. از جمله اينكه آيا بررسي صلاحيت ها در هيأت هاي اجرايي با دقت همراه نبوده كه اكنون بار ديگر آن هم بعد از پايان مهلت قانوني برخي افراد رد صلاحيت شده، تأييد صلاحيت مي شوند؟››

4- در شبكه اول سيما در برنامه آنسوي خبرها در تاريخ 15/10/82 عملكرد هيات هاي اجرايي در زمينه بررسي صلاحيت كانديداهاي نمايندگي بررسي شد. در اين برنامه سعي بر آن بود كه به بيننده القا شود كه وزارت كشور عليرغم تاكيد بر قانونگرايي و موضوع مراجع چهارگانه، به موازات برخي افراد جناح ها و ... به انتقاد از عملكرد هيأت اجرايي پرداخته و در اين راه تا آنجا پيش رفته است كه حتي دو تن از فرمانداران را نيز عزل نموده است و اين درحالي بوده كه به زعم مجري برنامه، هيأت اجرايي طبق قانون از سوي خود فرماندار و يا بخشدار انتخاب و پينشهاد شده است و لذا در ادامة برنامه با آقاي سالمي (فرماندار معزول آبادان) در جهت تاييد عملكرد هيأت گفتگو شد كه وي رد صلاحيت ها را تاييد كرده و اظهار داشت كه ‹‹نمي تواند از حق بگذرد.›› همانگونه كه مشخص است نحوة پخش برنامه و اظهارات مجري بنحوي بوده است كه نشان از تشت و اختلاف در درون وزارت كشور داشته است.

5- جدول پيوست در سه صفحه نشانگر نحوه حضور مدعوين در بخش هاي مختلف خبري و تحليلي شبكه هاي ششگانة آن سازمان در خصوص مسايل انتخابات اخير از تاريخ 4/10/82 لغايت 11/10/82 مي باشد، كه نگاهي گذرا به تركيب آن مدعوين، خود گوياي همه مطالب است.

6- توجه به جملات ذيل نيز كه از زبان كارشناسان مدعو آن سازمان بر روي آنتن گيرنده هاي شنوندگان آن رسانه ملي قرار گرفته است مي تواند جالب توجه باشد:

- ‹‹ احساس مي كنيم مجلس نتوانسته به اندازة كافي نقش نظارتي خود را ايفا كند)

(برنامه انتخاب هفتم - شبكه 5 ساعت 50/20)

- ‹‹ مردم با مشاركت خود و گاهاً اگر اقتضا كند با عدم مشاركت خود، نظر خود را به دولتمردان اعلام كرده اند...››

(برنامه 24*25 شبكه 3- ساعت 20/22)

- ‹‹ با اعلام نظر هياتهاي اجرايي برخي شهرها دربارة صلاحيت داوطلبان، برخي افراد، جناح ها و دستگاهها از اين اعلام نظرها كه بر مبناي پاسخ استعلام از مراجع چهارگانه صورت گرفته بود، انتقاد اعتراض كرده و خواستار تجديد نظر در آن شدند.››

(مجري برنامه آنسوي خبرها30/19 مورخه 15/10/82)

- ‹‹ اينها كدام جوان را تا حالا توانسته اند سركار ببرند؟ 12 سال است اين بدبختي را داريم... كاري براي جوانان انجام نمي دهند... وقتي قانوني مي گذارند و بعد آنرا بر مي دارند اين نشان دهندة رايزني هاي ناموفق است.››

(شبكه 3-25/19 برنامة 24*25 مورخه 15/10/82)

-‹‹ تاييد برخي از رد صلاحيت شدگان هياتهاي اجرايي آن هم پس از پايان زمان بررسي صلاحيت ها در هياتهاي اجرايي و شبهاتي كه در مورد قانوني بودن اين اقدام ايجاد شده اين سئوال را موجب مي شود كه آيا اين اقدام، اقدامي قانوني بوده است؟››

(برنامه آنسوي خبرها – ساعت 19 شبكه اول مورخه 13/10/82)

همانگونه كه ملاحظه مي فرمائيد هيچكدام از مطالب فوق الذكر نمي تواند در جهت جلب مشاركت عمومي مردم براي حضور در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي قلمداد گردد، از اينرو خواهشمند است دستور فرمائيد برنامه ريزان محترم آن رسانه ملي جهت اخذ ديدگاههاي كارشناسي وزارت كشور و اتخاذ مواضعي همسو با منافع ملي كشور، اقدام لازم مبذول فرمايند، ضمن آنكه اينجانب آمادگي خويش را جهت بحث و تبادل نظر در اين خصوص اعلام و در انتظار پاسخ مثبت جنابعالي خواهم بود.

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