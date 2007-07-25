تمامی اتومبیل های کرایه مازندران گاز سوز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله قهرمانی چابک عصر امروز در جلسه کارگروه معماری و شهرسازی استان افزود: در حال حاضر روزانه 200 خودرو گاز سوز می شوند.

وی خاطر نشان کرد: از آغاز طرح سهمیه بندی بنزین در استان 16 میلیارد تومان صرف جوئی در مصرف بنزین صورت گرفته است.

قهرمانی با اشاره به وجود 109 جایگاه عرضه سوخت بنزین در استان تصریح کرد: تعداد جایگاه های CNG در مازندران نیز باید به این نسبت برسد.

معاون امور عمرانی استانداری مازندران یاد آور شد: تاکنون از 52 جایگاه گاز طبیعی در استان تعداد چهار جایگاه در شهرهای نور، قائم شهر، بابل و محمود آباد بهره برداری شده است.

وی یاد آور شد: شهرهای زیر یکصد هزار نفر دارای حداقل دو جایگاه و بالای 100 هزار نفر دارای سه جایگاه باشند.

