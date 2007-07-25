آموزش روابط عمومی مبتنی بر تحقیق و تعامل برای مدیران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر ، در جلسه کمیسیون دفاتر تحت پوشش وزیر آموزش و پرورش که با حضور نمایندگان دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، اداره کل حراست، دفتر امور زنان، اداره کل روابط عمومی و تعدادی از روسای آموزش و پرورش مناطق کشور برگزار شد، مسائل مربوط به هر یک از دفاتر به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این کمیسیون مشاور وزیر و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، با اشاره به پیگیری سیاست تفویض اختیار به استان ها، گفت: علاوه بر این ، وظیفه مهم این دفتر، نظارت جامع، گسترده و فراگیر بر روند اجرای امور است و دفتر ارزیابی عملکرد به عنوان رکن مهم نظارت ، موظف به تسریع و انجام بهینه وظیفه خود است.

عباس زهی سیاست دفترارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش را مبتنی بر پیشگیری عنوان کرد و افزود: این دفتر در تلاش است به جای عیب جویی و عیب گیری ، با دریافت نواقص و اشکالات و انتقال آن به مدیران صنف و ستاد، پیشگیری لازم در حوزه های آموزشی و ادارات را انجام دهد.

وی با اشاره به نظارت مستمر بر روند ثبت نام مدارس، گفت: تخلفات ثبت نام در سال جاری به کمترین حد در طول سالیان گذشته رسیده است.

مدیر کل حراست وزارت آموزش و پرورش نیز در این کمیسیون، بر ضرورت آموزش مدیران تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد مدیران واحدهای آموزشی، آموزش های حراستی وحفاظتی ببینند که به همین منظور بولتن های آموزشی تهیه شده و در اختیار مدیران قرار گرفته است.

عسگری ، پست های تلفیقی حراست را از مشکلات این حوزه عنوان کرد و گفت: در رابطه با این مشکلات با معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت رایزنی هایی انجام شده تا پست خاص حراست ایجاد شود.

در ادامه جلسه این کمیسیون ، معاون مدیر کل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: اجرای تحول در سازوکارهای اداری و مناسبات بین دستگاهی، به ویژه در بخش روابط عمومی ، به تلاش ، باور واهتمام مدیران در سطوح اجرایی در استانها، شهرستانها مناطق ونواحی، نیازمند است.

فریبا کیا افزود: نیروی انسانی توانمند و کارشناس، اعتبارات، تجهیزات وسخت افزارها از موارد نیازمند توجه است.

وی ادامه داد : اختصاص یک روز از تقویم رسمی کشور به نام روز روابط عمومی و ارتباطات و تدوین آئین نامه اجرایی در روابط عمومی دستگاه های اجرایی کشور در شورای اطلاع رسانی دولت، فرصتی مغتنم برای رشد و توسعه روابط عمومی است.

وی مهمترین مشکل روابط عمومی را عدم درک صحیح از نقش و جایگاه آن دانست وگفت: آموزش روابط عمومی مبتنی بر تحقیق و تعامل ، برای مدیران ضروری است.

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر امور بانوان وزارت آموزش و پرورش نیز در این جلسه به شرح مسائل مبتلا به حوزه امور زنان در منطق آموزش و پرورش پرداخت.

مهری سویزی گفت: یکی از مشکلات این حوزه مربوط به نبود پست سازمانی برای رابطان امور بانوان است که با توجه به وظایف سنگین رابطان امور بانوان ، این امر نیازمند توجه ویژه است.

کمبود اعتبارات و رسیدگی به مشکلات زنان سرپرست خانوار از دیگر مواردی بود که مدیر کل دفتر امور بانوان آموزش و پروش به آنها اشاره کرد .

شایان ذکر است ، جلسه اول کیمسیون دفاتر تحت پوشش وزیر آموزش و پرورش ، در اولین روز از بیست و چهارمین اجلاس روسای آموزش وپرورش مناطق سراسر کشور برگزار شد.