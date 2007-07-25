زراعت اصلی ترین هسته وزارت جهاد کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن ناصحی عصر امروز در جلسه مناطق معین شمال کشور در محل سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: هدف از برپائی این جلسه وحدت رویه و همبستگی در امورات زراعی محصولات کشاورزی استان است.

وی خاطر نشان کرد: با تشکیل این کمیته هماهنگی بین اجرای ستاد کمیته و استراتژی وزارت جهاد کشاورزی به اهداف بلند مدت خود نائل خواهد شد.

به گفته ناصحی، تقویت و پیگیری برای تشکیل و تحقق به اهداف عالیه بلند مدت در جهت توسعه زراعت در بخش کشاورزی به عنوان خط مشی حوزه زراعت است.

وی ساماندهی تولیدات محصولات زراعی وباغی را در تقویت و افزایش محصول بسیار مهم ارزیابی و تصریح کرد: تببین راهکارهای مناسب و مدون برای توسعه کشاورزی افق های روشنی را در عرصه زراعت و محصولات کشاورزی به ارمغان خواهد آورد.

