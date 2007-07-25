مدیران تربیت بدنی مازندران تغییر نخواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره عصر امروز در نخستین نشست خود با نمایندگان خبرگزاری ها و رسانه های گروهی مازندران افزود: با تقویت نقاط قوت گذشته و رفع ضعف های فعلی باید به اعتلاء ورزش استان کمک نماییم.

وی خاطر نشان کرد: معتقدم رسانه ها خصوصا خبرنگاران با نگاهی دقیق و قلمی شیوا می توانند به توسعه و افزایش توانمندی های ورزش مازندران کمک نمایند.

پریچهره با اشاره به اینکه باید از حواشی زائد در ورزش اجتباب ورزید تصریح کرد: رسانه ها با اتخاذ شیوه ای منطقی به نقد منصفانه در ورزش مازندران بپردازند.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران در بخش دیگری از سخنانش ضمن ارج نهادن به ارزش قلم و عرصه خبر رسانی یاد آور شد: خبرنگاران سنگر سازان بی سنگری هستند که می توانند نقش اساسی در رشد، توسعه و بالندگی ایران اسلامی ایفاء نمایند.

