  1. استانها
  2. مازندران
۳ مرداد ۱۳۸۶، ۲۰:۰۵

مدیران تربیت بدنی مازندران تغییر نخواهند کرد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل تربیت بدنی مازندران با اشاره به اینکه تغییرات مدیریتی در عرصه ورزش نباید دستخوش تحولات روز گردد گفت: در حال حاضر تغییرات در بدنه مدیران تربیت بدنی استان صورت نخواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره عصر امروز در نخستین نشست خود با نمایندگان خبرگزاری ها و رسانه های گروهی مازندران افزود: با تقویت نقاط قوت گذشته و رفع ضعف های فعلی باید به اعتلاء ورزش استان کمک نماییم.

وی خاطر نشان کرد: معتقدم رسانه ها خصوصا خبرنگاران با نگاهی دقیق و قلمی شیوا می توانند به توسعه و افزایش توانمندی های ورزش مازندران کمک نمایند.

پریچهره با اشاره به اینکه باید از حواشی زائد در ورزش اجتباب ورزید تصریح کرد: رسانه ها با اتخاذ شیوه ای منطقی به نقد منصفانه در ورزش مازندران بپردازند.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران در بخش دیگری از سخنانش ضمن ارج نهادن به ارزش قلم و عرصه خبر رسانی یاد آور شد: خبرنگاران سنگر سازان بی سنگری هستند که می توانند نقش اساسی در رشد، توسعه و بالندگی ایران اسلامی ایفاء نمایند.

کد مطلب 524299

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها