هیئت وزیران آئین نامه 32 ساله روابط عمومی ها را لغو کرد

به گزارش مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان در این آیین نامه به اهم فعالیت های روابط عمومی و وزارتخانه یا سازمان در بخشهای مختلف نظیر اطلاع رسانی، همکاری با رسانه های جمعی، انعکاس عملکردهای بخشهای مختلف، پاسخگویی به ابهام ها و اطلاع رسانی در خصوص دستگاه ها، اجرای طرح های تبلیغاتی، برقراری حسن رابطه بین کارکنان و مسئولان دستگاه مربوطه، نظارت بر انتشارات و نشریات دستگاه و مدیریت پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیک و افکار سنجی اشاره شده است.

در بخش دیگری از این آئین نامه مدیر روابط عمومی دستگاه های اجرایی در سطح ستادی از سوی عالی ترین مقام دستگاه و در سازمان ها و ادارات زیرمجموعه هر دستگاه به صورت مستقیم توسط مقام دستگاه منصوب خواهند شد.

همچنین براساس ماده 9 این آئین نامه دستگاه ها موظفند حداقل دو در هزار(بخشی) بودجه جاری ستادی و استانی خود را با تفکیک برای فعالیت های روابط عمومی و اطلاع رسانی در نظر گیرند که در هنگام مبادله موافقتنامه آن را به عنوان هزینه های ضروری دستگاه منظور کنند.

هم چنین بر اساس این ائین نامه جدید باید انجام هرگونه مصاحبه توسط مسئولین و کارکنان دستگاه و انتشار هرگونه خبر از طریق روابط عمومی دستگاه و با رعایت سیاست های کلی اطلاع رسانی دولت صورت پذیرد.

در سایربندهای آئین نامه آمده به منظور ایجاد انسجام، اتخاذ شیوه های مناسب و هماهنگی در امور اطلاع رسانی و ایجاد وحدت رویه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی در کشور تشکیل می شود و در استان ها نیز به ریاست استاندار و دبیری مسئول روابط عمومی استانداری تشکیل خواهد شد.