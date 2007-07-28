موسیقی زیرزمینی موسیقی اعتراض نیست

فرید سلمانیان کارشناس نظارت و ارزشیابی دفترموسیقی وزارت ارشاد ضمن بیان این مطلب در دومین سمینار بررسی موسیقی زیرزمینی که در محل خبرگزاری مهر برگزار شد گفت: فعالیت های غیر علنی و بدون مجوز و به اصطلاح زیرزمینی تنها مختص به حوزه موسیقی نیست بلکه در ناهنجاری های رایج در اجتماع هم می توان آن را به خوبی دید.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : در مقطعی از زمان،هنرموسیقی نیاز به سیاستگذاری اصولی در زیر ساخت های فرهنگی و همچنین اتخاذ راهکارهای مناسب برای رشد داشت که متاسفانه با سهل انگاری هایی از سوی مسئولان فرهنگی روبرو شد.

این کارشناس موسیقی درادامه با اشاره به رشد جمعیت جوان علاقه مند به موسیقی و نبود سازمانی هدایت گر دریک دهه گذشته گفت : با گسترش این پدیده و به نوعی اپیدمی شدن موسیقی زیرزمینی، نسل جدیدی وارد عرصه این نوع موسیقی شد که از نظر آموزشی دارای قابلیت های علمی و آکادمیک بودند ولی به دلیل همان بی توجهی ها،استعداد ومجموع فعالیت آنها نادیده گرفته شدکه این مسئله باعث ایجاد سرخوردگی و دلزدگی و در نتیجه آغازی برای ورود به گونه موسیقی به اصطلاح زیرزمینی در بین جوان ها شد.

سلمانیان افزود:هرهنرمندی ناگزیر به خلق ،تولید و ارائه آثارش است وآنها که به هردلیلی ازحمایت های لازم برخوردار نبودندمجبور شدند آثار خود را از طرق مختلف به دست مخاطبان خود برسانندکه یکی از آن راههابه موسیقی زیرزمینی ختم می شود.

کارشناس موسیقی دفتر موسیقی در ادامه گفت : من عامل اصلی گسترش موسیقی زیرزمینی را وجود سیاست های پیشگیرانه و ایجاد موانع بسیار برای رشد جوان های فعال در عرصه موسیقی می دانم چراکه مجموع این عوامل باعث شد تا نیروی عظیمی ازموزیسین ها از مراکز و نهادهای متولی امور موسیقی طرد شده و آثار خود را در نازل ترین شکل ممکن ارائه دهند.

هیچ گروه فعال در عرصه هنر به ویژه موسیقی دوست نداردزیرزمینی باقی بماند

سلمانیان افزود : من گمان نمی کنم هیچ گروه فعال در عرصه هنر به ویژه موسیقی دوست داشته باشد زیرزمینی باقی بماند چراکه معتقدم هر یک از این گروه ها مایل هستند که سند مشروعیت خود را از حکومت بگیرند ولی متاسفانه مسئولان در طول تمام این سال ها ساز و کار و سکان هدایت نیروهای جوان را به دست نگرفتند .

وی در پایان متذکر شد : در نهایت باید بگویم این گره به دست متولیان امور فرهنگی به ویژه مسئولان در عرصه موسیقی باز می شود به این ترتیب که بر اساس ظرفیت جمعیتی موجود وهمچنین اشاعه روز افزون جمعیت جوان علاقه مند ، بایدموسیقی زیرزمینی را جدی بگیرند و اگر فکری به حال این نوع موسیقی نشود باید نگران نسلی بود که با سلیقه و ذائقه های متفاوت درحوزه موسیقی زیرزمینی در حال شکل گیری هستند.