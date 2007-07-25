هند موافقت نهایی خود را با همکاری هسته ای با آمریکا اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های هند، "پرناب موخرجی" در جمع خبرنگاران گفت که دهلی نو شرایط نهایی توافقنامه همکاری با آمریکا در زمینه انرژی هسته ای را پذیرفته و درصددد همکاری است.

"جرج بوش"رئیس جمهوری آمریکا در 2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) درسفر خود به دهلی نو توافقی را با " مانموهان سینگ" نخست وزیر هند امضا کرد که بر اساس این توافق که پایه های آن در 18 جولای سال 2005 (27 تیر 1384) صورت گرفت، آمریکا متعهد شد تا به هند فناوری هسته ای صلح آمیز بدهد.

گرچه این بیانیه از سوی هند به نظر نقظه ای پایان بر این توافق است، ما آغاز کار این مکانیزم مستلزم تائید گروه صادرکنندگان هسته ای و آژانس بین المللی انرژی اتمی است که خواستار تضمین منع اشاعه هستند.

توافقنامه سال گذشته امضا شده بود اما اجرای آن به خاطر اختلاف نظرات طرفین در مورد حق هند در پالایش پسماند سوخت و انجام آزمایش سلاح هسته ای به تعویق افتاد.

آمریکا با محدود ساختن هند می خواهد که این کشور اجازه استفاده از مواد هسته ای در برنامه های نظامی را نداشته باشد.

پس از آزمایش هسته ای هند در سال 1998 آمریکا همکاری های خود را در زمینه انرژی هسته ای با هند محدود کرد.

توافقنامه آمریکا-هند به دهلی نو اجازه می دهد که راکتورهای هسته ای و سوخت آنها را از خارج تهیه نماید.

موخرجی اعلام کرد که توافقنامه مذکور همه نگرانی های هند را در نظر گرفته است.

