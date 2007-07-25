همه خودروهای فرسوده را از دور خارج می کنیم/ میزان سهمیه بندی فعلی بنزین وحی منزل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهورکشورمان دقایقی پیش در دومین حضور خود در برنامه گفتگوی ویِژه خبری شبکه دو بعد از انتخاب شدن به ریاست جمهوری ، به پرسش های خبرنگاران صدا وسیما پاسخ داد.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی در مورد بنزین و تبعات سهمیه بندی آن بر اقشار مختلف کشور گفت: واقعیت این است که مصرف سوخت در کشور ما بسیار بالاست وچند برابر میانگین های جهانی است. ما همواره این معضل ومشکل را داشته ایم ولی مصرف بالای سوخت باعث راه بندها وترافیک های شدید و آلودگی هوا شده است.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه در طی چند سال اخیر 550 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته ایم که درصد بسیاری از آن صرف خرید بنزین شده است گفت: مصرف بنزین سالانه بین 9 تا 10 درصد اضافه می شد که این قابل قبول نبود ما برای حل ریشه ای این مسئله در بودجه سال 85 تبصره 13 را اعلام کردیم. تبصره 13 طرح جامعی برای تغییر روش های جابجایی در کشور بود که مبتنی بر گاز سوز کردن خودروها، خروج خودروهای فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی، مدیریت رفتار مصرف سوخت، توسعه دولت الکترونیک بود.

وی افزود: بنزین نقش مهم ومحوری در اقتصاد کشور دارد و دستکاری بنزین تبعات اقتصادی زیادی دارد. افزایش ناگهانی قیمت بنزین همه معادلات اقتصادی را مخدوش می کند.

رئیس جمهور کارهای انجام شده در زمینه گاز سوز کردن خودرو ها در دولت نهم را بسیار بالا توصیف کرد و گفت: قبل از سال 85 کل خودروهای گاز سوز 100 هزار خودرو بود که در سال 85 به 400 هزار خودرو رسید و در سال جاری 500 هزار به آن اضافه شد و اتوبوس های وارد شده در یک سال به اندازه کل دوران ساق است. امسال 6 هزار و 500 اتوبوس وارد ناوگان حمل ونقل کشور می شود.

احمدی نژاد جهش کارخانجات تولید وسائل گازسوز را یکی دیگر از دستاوردهای دولت نهم توصیف کرد و گفت: از مرداد ماه امسال کارخانجات تولید خودرو موظف شدند که خودروی دوگانه سوز تولید کنند.

خبرنگار صدا و سیما از رئیس جمهور سئوال کرد آیا این منطقی است که به صرف اینکه ما منابع گاز داریم کلا مصرف سوخت را از بنزین به گاز منتقل کنیم؟ احمدی نژاد پاسخ داد: یک لیتر بنزین در مقایسه با گاز دو برابر قیمت دارد و گاز بعضا یک سوم آن قیمت دارد ضمن اینکه گاز سوخت پاکتری نسبت به بنزین است. مسئله این است که ما باید کل مصرف را پایین بیاوریم الان مصرف ما سرسام آور است شاید مجبور شویم در ده سال آینده نیز همین محدودیت را برای گاز در نظر بگیریم.

احمدی نژاد تصریح کرد: همه خودروهای فرسوده را از رده و از سیستم حمل و نقل کشور خارج می کنیم.

وی افزود: ما برای کاهش مصرف تشویقی گذاشتیم و برای مصرف بالا جریمه سال گذشته 6 میلیارد دلار برای واردات بنزین اختصاص داده شد که این باید قطع می شد مجلس بر قطع این میزان واردات اصرار داشت و ما را ملزم کرد که تا اول خرداد 86 بنزین را سهمیه بندی کنیم.

رئیس جمهور طرح کارت هوشمند سوخت را یک طرح پیچیده فنی توصیف کرد و گفت: بانک های ما در طی ده سال فقط 10 میلیون کارت اعتباری صادر کرده اند ولی ما هم اکنون 15 میلیون کارت هوشمند سوخت برای مردم صادر کرده ایم که این کار بسیار بزرگی بود.

احمدی نژاد با اشاره به برخی اختلاف سلیقه ها در تعیین قیمت بنزین گفت:‌قیمت 250 تومان برای بنزین طرفداران زیادی درمجلس داشت ولی نهایتا سهمیه بندی رای آورد.

وی در پاسخ به سئوال که سهمیه بندی بنزین برای برخی اقشار مانند پیک موتوری ها یا کسانی که در آب و هوای گرم زندگی می کنند مشکلاتی را بوجود آورده است و شما برای حل آنها چه خواهید کرد گفت: سهمیه بندی نیاز 85 درصد مصرف کنندگان بنزین در کشور را جواب می دهد.

رئیس جمهور افزود: یارانه گسترده بنزین باعث ایجاد سوء استفاده هایی در توزیع و خریدن آن و قاچاق آن شده بود همان هفته اول که بنزین کارتی شد ما حدود 10 میلیون لیتر از مصرف روزانمان کم شد البته این میزان سهمیه بندی فعلی وحی منزل نیست و ما در حال مطالعه در این مورد هستیم.

احمدی نژاد گفت: مشکلات آژانس ها به زودی حل می شود .

رئیس جمهور گفت: تنها 5 درصد افرادی که ماشین دارند با سهمیه بندی بنزین مشکل دارند مردم همراهی خوبی با سهمیه بندی داشته اند و حتی خیلی از آنها به من می گویند بنزین آزاد را اعلام نکن.

وی همچنین شایعاتی پیرامون فروش سهمیه بنزین از سوی تاکسی ها را رد کرد.

مجری برنامه گفتگوی خبری از احمدی نژاد سئوال کرد آیا دور بعد نمی خواهید کاندیدا شوید چون بعضی ها می گویند سهمیه بندی بنزین ظاهرا ریزش رای برای شما می آورد و به نوعی اقدام انتحاری بوده است.

احمدی نژاد پاسخ داد: انتخابات چند سال بعد است من در مورد آن فکر نکرده ایم . سهمیه بندی بنزین باید اجرا می شود و تبدیل به قانون شده بود و ما باید آن را اجرا می کردیم برکات خوبی هم برای کشور داشت.

رئیس جمهور از فشار روانی گروه های سیاسی در موضوع بنزین و فشار به دولت و ایجاد التهاب گلایه کرد و گفت: رسانه ها باید در این مورد آرامش بدهند، مجلس و سیاسیون اجازه دهند که ما یک کاری را با علم جلو ببریم ما باید در مورد سوخت به یک نقطه اطمینان برسیم اگر بنزین آزاد اعلام شود نمی توانیم برنامه ریزی کنیم چرا عجله کنیم بگذارید این طرح 4 ماه یا 8 ماه انجام شود تثبیت و اطلاعات ما کامل شود اگر عیبی ماند آن را برطرف می کنیم ولی با قیمت آزاد بنزین در جامعه تورم ایجاد می شود.

وی گفت: با اجرای سهمیه بندی بنزین ما حدود 23 میلیون لیتر کاهش مصرف داشته ایم که این به کیسه ملت بر می گردد.

رئیس جمهور وعده داد: تا 10 سال آینده وضعیت حمل و نقل در کشور کاملا دگرگون شود. درآمد حاصل از صرفه جویی بنزین صرف بیمه افراد فاقد بیمه و زنان بی سرپرست خواهد شد.

وی با اشاره به سیاست دوگانه غرب در قبال مصرف انرژی و نفت گفت:‌ آنها ما را تشویق به روند شتابنده استخراج و مصرف بنزین می کنند در حالیکه خودشان به سمت کاستن از میزان مصرف و انرژی رفتند.