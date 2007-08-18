تبار شناسی جریان سلفی گری ؛ کورانی در سودای روشنی

اشغال عراق در مارس 2003 ، نام افرادی را بر سر زبان ها انداخت که رویکرد خطرناک طایفه گری و تلاش برای ایجاد جنگ مذهبی در این کشور را در پیش گرفتند. بر کسی پوشیده نیست که اکنون نیمی از عملیات انفجاری و تقریبا تمام عملیات انتحاری در عراق را جریان موسوم به سلفی جهادی انجام می دهد.

گروه های موسوم به سلفی جهادی ازجمله مهمترین پدیده های آشوب و ناآرامی ها پس ازاشغال عراق هستند، گرچه عراق در یک قرن گذشته هرگز روی ثبات را ندیده است، اما شکل گیری و فعالیت این نوع سازمان ها وگروه ها که از آبشخور طایفه ای تغذیه و بر پایه های مذهبی افراطی رشد و نمو می یابند در تاریخ این کشور کم سابقه و حتی بی سابقه است .

پارامترهای مختلفی در شکل گیری این گروه ها و قدرت گرفتن آنها درعراق دخیل می باشد که حد فاصل تبلیغات مبلغان وهابی تا فعالیت محرمانه سازمان های اطلاعاتی منطقه ای و بین المللی را می توان در آن دخیل دانست.



به اعتقاد کارشناسان گرچه شعارهای این جریان سیاسی ـ اسلامی است، اما هدف اصلی آنها مذهبی فرقه ای است واین هدف را در ابعاد گسترده ای در عراق دنبال می کنند.



"به ما بپیوند ، راه سلفی جهادی را در پیش بگیر ، پس بیا تا یک سلفی در عقیده و یک جهادی در عمل باشی چه این رویکرد سلف صالح است که خداوند آن را مدح کرده وآن را برتری بخشیده است" .



این جمله یکی از رهبران گروه های سلفی جهادی است که در شبکه "النصره الجهادیه " در پاسخ به چرایی پیروی از این رویکرد منتشر است و بر اساس آمارها، هزاران نفرشیفته وفریفته سخنان آغشته به دین ومذهب واحادیث این عده شده و کورکورانه در سودای رسیدن به روشنی به عمق تاریکی ها فرو می روند.



شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق عملیات تروریستی را درعراق، شبکه القاعده و گروه های اقماری این سازمان انجام می دهند ، هیزم آتش عملیات القاعده وگوشت دم توپ آنها را هم جوانانی تشکیل می دهند که جریان سلفی جهادی و به عنوان خواستگاه خود برگزیده اند.



رویکرد سلفی چیست ؟



سلفی به عنوان یک جریان در قرن چهارم هجری قمری شکل گرفت. آنها در طبقه بندی متداول مذهبی ، طایفه ای از اهل سنت هستند که به "حنبلی " شهرت یافته وافکار آنها به احمد بن حنبل باز می گردد، اما بعد از مدتی این افکار روبه افول نهاد ، سپس ابن تیمیه با افزودن موارد دیگری به آن، تلاش گسترده ای برای بسط وانتشار آن انجام داد، ولی باز هم نتوانست این اندیشه ها را در پهنای قابل توجهی از جهان اسلام بسط دهد تا اینکه در قرن دوازدهم هجری قمری این اندیشه ها در شبه جزیره عربستان از طریق محمد بن الوهاب باردیگر زنده شد و به تدریج با شکل گیری دولت پادشاهی آل سعود این مذهب به رونق دلخواه خود رسید به نحوی که اکنون نیز اندیشه های احمد بن حنبل و ابن تیمیه توسط "بن عثیمین" ،"سفرالموالی" و" سلمان العوده" و پیش از آنها توسط " بن باز" تبلیغ و تبیین منتشر ونظریه پردازی می شود.



ازتعریف فوق که برگرفته ازکتب اهل تسنن ومنابع آنها در شبکه اینترنت است؛ می توان به این نتیجه رسید که سلفی ها یا پیروان مذهب سلفی گروهی از اتباع مذهب حنبلی هستند .علت به کارگیری واژه گروه برای سلفی جهادی این است که آنها نظرات و اندیشه های ومذهب خاص به خود را در اصول وعقاید نسبت به اصل مذهب معروف حنبلی داشته واز تمام اندیشه های احمد بن حنبل پیروی نمی کنند.



اگر بتوان طبق توصیف برخی ازتاریخ نویسان اسلامی ابن تیمیه را به عنوان مدافع عقاید سلفی دانست؛ محمد بن عبد الوهاب را احیا کننده این نوع تفکرات افراطی باید دانست .



امروز کتب شاگردان و پیروان عبد الوهاب (وهابی ها ) در اصول وفروع دین که بسیار پر تعداد وپرتیراز ومتنوع هستند به اعتراف کارشناسان مذهبی اهل تسنن مملو ازمطالب غلو آمیزو بهانه های فتنه انگیزی است که بعد ازسالیان دراز از گورهایشان خارج شده و گرد و غبار قرن ها مدفون شدن را از آنها زدوده می شود و به عنوان اندیشه های سلفی به عامه مردم القا می شود.



این مسئله را برخی ازعلمای اهل تسنن هم مورد تایید قرار داده اند و به طور مثال می توان به کتاب محمد الکثیری "السلفیه بین اهل السنه والامامیه"(سلفی درمیان پیروان اهل سنت و امامیه ) اشاره کرد که در آن به نام علما و روحانیون مسلمانی که از خطر انتشارعقاید وافکار این طیف از مسلمانان هشدار و اعلام خطر کرده اند، اشاره شده بود.



ادامه دارد ...