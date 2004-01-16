بازديد مقام معظم رهبري به صورت ويژه و انفرادي از منطقه زلزله زده بم

به گزارش خبرنگار مهر ، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب كه ساعتي پيش براي پيگيري امر زلزله زدگان و بازديد از روند كارهاي اجرايي در شهر زلزله بم وارد شهرستان بم شدند هم اكنون در حال بازديد از مناطق زلزله زده و گفت و شنود با مردم اين شهر هستند و تا لحظاتي بعد در جمع مديران استان كرمان و مسئولين ستاد ها و سازمان هاي دست اندر كار كمك رساني به زلزله زدگان حضور پيدا مي كنند.

لحظاتي قبل مسئولين استاني گزارشاتي را به صورت جمع بندي به آقاي گلپايگاني رييس دفتر مقامم معظم رهبري ارائه كردند كه اين گزارشات پس از آماده شدن تقديم مقام معظم رهبري خواهد شد .

با توجه به اينكه نوربالا رييس جمعيت هلال احمر ، سعيدي كيا ، استاندار استان كرمان ، مقيمي معاون عمراني وزير كشور و اعضاي دفتر مقام معظم رهبري و تعداد ديگري از مسئولين رهبر معظم انقلاب را همراهي مي كنند ولي مقام معظم رهبري به صورت انفرادي و ويژه در سطح شهر با مردم و اهالي بم در حال ديد و بازديد هستند و سطح شهر را از نزديك مورد بازديد قرار مي دهند.