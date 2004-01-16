هاشمي رفسنجاني : ايران تحولات عراق را با دقت دنبال مي كند

به گزارش خبر گزاري مهر ، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با حجت‌الاسلام و المسلمين سيدعبدالعزيز حكيم، با بيان اين مطلب سياست تجاوز و اشغالگري را محكوم به شكست دانست و گفت: شوراي حكومت انتقالي عراق بايد با وحدت تبادل نظر و هماهنگي بيشتر، شرايط برقراري امنيت، محاكمه علني صدام در عراق، برگزاري انتخابات آزاد، خروج اشغالگران و انتقال قدرت به حكومت مورد خواست اكثريت مردم عراق را فراهم آورند.

وي آمادگي جمهوري اسلامي ايران را براي تداوم كمك‌هاي انسان دوستانه به مردم عراق خاطرنشان ساخت.

سيدعبدالعزيز حكيم نيز در اين ديدار با ارايه گزارشي از آخرين وضعيت و تحولات جاري در عراق گفت: به رغم گذشت حدود 11 ماه از اشغال عراق و دستگيري صدام ديكتاتور سابق عراق مشكلات مردم عراق هم چنان باقي است و ما تلاش مي‌كنيم تا با مشاركت بيشتر مردم عراق در امور مختلف كشور از حجم مشكلات كم كنيم.

وي با تشكر از اهتمام جمهوري اسلامي ايران به مشكلات مردم عراق گفت: ما معتقديم بايد صدام در يك دادگاه علني به عنوان جنايتكار جنگي محاكمه شود و پاسخگوي جنايت‌هاي وحشتناك خود در قبال مردم عراق، ايران و كويت باشد.

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