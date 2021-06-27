ارجاع شکایت نامزدهای شوراهای شهر به هیئت نظارت شهرستان اسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک رضی منش در جلسه مشترک هیئت نظارت و هیئت اجرایی که در راستای ماده ۷۱ آئین نامه اجرایی شوراهای اسلامی شهر با دستور کار رسیدگی به شکایات نامزدهای شوراهای اسلامی شهر برگزار شد اظهار داشت: مجریان و دست اندکاران انتخابات با سرلوحه قراردادن قانون مداری، بی طرفی و رعایت اصل امانتداری با تمام توان برای برگزاری انتخابات سالم تلاش کردند تا انتخاباتی در تراز نظام جمهوری اسلامی برگزار کنند.

فرماندار شهرستان اسکو با تقدیر و تشکر از حضور پرشور و آگاهانه مردم در انتخابات ۱۴۰۰ و خلق حماسه سیاسی دیگر افزود: مردم فهیم شهرستان اسکو با مشارکت ۶۵ درصدی نسبت به میانگین استانی ۲۰.۷۵ درصد بیشتر مشارکت داشته‌اند که باید تلاش و کوشش شبانه روزی و کاهش مشکلات آنان قدردان این مردم بزرگوار باشیم.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد جدی با تخلفات انتخاباتی گفت: هیئت اجرایی به عنوان حافظان رأی مردم و مدافع حقوق نامزدهای شوراهای اسلامی با بررسی دقیق تخلفات در حدود اختیارات و صلاحیت قانونی خود بر اجرای مر قانون اقدام خواهد کرد.

رضی منش با تاکید بر رعایت دقیق قوانین و مقررات انتخابات در بررسی شکایات نامزدها افزود: هیأت اجرایی تمامی شکایات نامزدها را با لحاظ مدارک و مستندات قانونی و بر اساس حدود اختیارات به صورت دقیق بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.

فرماندار شهرستان اسکو با تشریح شکایات نامزدهای شوراهای شهر گفت: در طی ۲ روز مهلت قانونی، ۴۱ مورد شکایت به هیأت اجرایی شهرستان واصل شده که تنها ۷ مورد از شکایات دارای پیوست مستندات بوده که در جلسه هیأت اجرایی این شکایات بررسی و بر حسب نوع تخلفات به مراجع ذیربط جهت بررسی و اتخاذ تصمیم ارسال شد.

رضی منش با اشاره به آمار و فراوانی شکایات واصل شده به هیأت اجرایی گفت: ۲۸ نفر از نامزدهای انتخابات درخواست بازشماری آرا، ۹ نفر درخواست ابطال آرا، ۴ نفر به صورت کلی بر روند برگزاری انتخابات اعتراض داشتند که شکایات آنها بر اساس اسناد و مدارک واصله بررسی و جهت طی فرایندهای قانونی به هیئت نظارت شهرستان ارسال شد.

فرماندار شهرستان اسکو با اشاره به درصد شکایات واصل شده گفت: شهر ایلخچی به تناسب تعداد نامزد ۱۶ درصد، شهر اسکو ۲۶ درصد و شهر سهند ۳۵ درصد از نامزدها شکایات خود را به هیئت اجرایی تحویل داده‌اند که عمده شکایات نسبت به بازشماری آرا شعب اخذ رأی بوده که تمامی درخواست‌ها مورد موافقت هیئت اجرایی قرار گرفت که در صورت اخذ مجوز از هیئت نظارت استان بازشماری برابر مقررات انجام و نتیجه به اطلاع مردم شریف شهرستان قرار خواهد گرفت.