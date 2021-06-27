هشدار به ساکنان و گردشگران پایین دست سد لتیان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهریاری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران از بازگشایی دریچههای سد لتیان برای خروج رسوب خبر داد و افزود: با توجه به کاهش ورودیهای سد طبق برنامه ریزی های انجام شده روز یکشنبه دریچههای تخلیه باز و رسوبهایی که پشت جسم سد جمع شده تخلیه میشوند.
مدیر دفتر بهرهبرداری از تأسیسات آبی و برقی شرکت آب منطقهای تهران همچنین به گردشگران، همشهریان و ساکنین روستاهای پایین دست سد لتیان توصیه کرد، از تردد در حاشیه رودخانه جاجرود، حد فاصل پایین دست سد لتیان تا سد ماملو اکیداً خودداری کنند، تا شاهد بروز حوادث ناگوار نباشیم.
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