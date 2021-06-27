  1. استانها
  2. تهران
۶ تیر ۱۴۰۰، ۸:۲۷

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

هشدار به ساکنان و گردشگران پایین دست سد لتیان

هشدار به ساکنان و گردشگران پایین دست سد لتیان

پردیس- مدیر دفتر بهره‌برداری از تأسیسات آبی و برقی شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به باز شدن دریچه سد لتیان در روز یکشنبه به ساکنان و گردشگران پایین دست این سد هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهریاری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران از بازگشایی دریچه‌های سد لتیان برای خروج رسوب خبر داد و افزود: با توجه به کاهش ورودی‌های سد طبق برنامه ریزی های انجام شده روز یکشنبه دریچه‌های تخلیه باز و رسوب‌هایی که پشت جسم سد جمع شده تخلیه می‌شوند.

مدیر دفتر بهره‌برداری از تأسیسات آبی و برقی شرکت آب منطقه‌ای تهران همچنین به گردشگران، همشهریان و ساکنین روستاهای پایین دست سد لتیان توصیه کرد، از تردد در حاشیه رودخانه جاجرود، حد فاصل پایین دست سد لتیان تا سد ماملو اکیداً خودداری کنند، تا شاهد بروز حوادث ناگوار نباشیم.

کد مطلب 5244884

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها