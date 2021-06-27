رهبری با تزریق واکسن داخلی به جامعه علمی کشور قوت قلب بخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلانتری در ستاد کرونای استان افزود: وقتی که مقام معظم رهبری به عنوان عالیترین و برجستهترین شخصیت نظام؛ اقدام به تزریق واکسن تولید داخل میکنند، نشان از اعتماد و اطمینان کامل واکسن تولید شده در کشور دارد.
کلانتری با اشاره به اینکه در شرایطی که اغلب استانهای هم جوار به لحاظ کرونا برخی شهرستانهای آنها قرمز اعلام شده است بر رعایت کامل شیوه نامهها و پروتکلهای بهداشتی از جمله زدن ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، عدم برگزاری تجمعات و مراسم تشیع و تدفین تاکید کرد.
استاندار با تاکید بر اینکه همه باید خود را ملزم به رعایت شیوه نامههای بهداشتی بدانیم، تصریح کرد: چنانچه دستورالعملهای بهداشتی به خوبی رعایت شوند، قطعاً شرایط بهتر برای زندگی و فعالیت گروههای مختلف کسبه و بازاریان فراهم میشود.
کلانتری ابراز داشت: اصحاب رسانه، تریبون داران، بزرگان، فرهیختگان و هنرمندان در رابطه با رعایت دستورالعملهای بهداشتی تأکیدات لازم را بیش از پیش داشته باشند.
وی بر کنترل ترددهای شبانه و نظارت بیشتر بر مکان هان های گردشگری، پایانههای شهری و مسافربری و بر بازار تاکید کرد.
کلانتری یادآور شد: عملکرد دستگاههای اجرایی استان در رابطه با کرونا ارزیابی میشود.
استاندار به اهمیت برگزاری کنکور در روزهای نهم تا دوازدهم تیرماه جاری در استان اشاره کرد و به مسئله امنیت، سلامت و فراهم کردن شرایط مناسب با توجه به دستورالعملهای ملی به خصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی در همه حوزههای برگزاری کنکور در استان تاکید کرد.
استاندار با آرزوی موفقیت برای همه شرکت کنندگان در کنکور سراسری با بیان اینکه، مسئله مرتبط با کنکور به خوبی مدیریت شود، تاکید کرد: والدین، همراهان و افراد شرکت کننده در آزمون سراسری، پروتکلهای بهداشتی را به خوبی مد نظر قرار دهند.
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