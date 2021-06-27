کرونا دلتا در آستانه ورود به خراسان شمالی/ پیک جدید در راه است

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: اسفند ۹۸ بود که کرونا وارد کشور شد و مردم با یک ترس فراوان درگیر شدند. تمام شهروندان بسیاری از کسب و کارها، دید و بازدیدها و رفت و آمدها را تعطیل کردند تا دچار کرونا نشوند؛ اما به مرور این ترس کم و کمتر شد.
از رعایت حداکثری پروتکلهای بهداشتی که تعداد فوت ناشی از کرونا را به ۳۰ نفر در روز رساند به زمانی رسیدیم که روزانه بیش از ۴۰۰ هم وطنمان جان خود را از دست میدادند اما باری دیگر مردم پروتکلها را رعایت کردند و شرایط کنترل شد.
به نظر میرسد این دور تکرار وجود دارد. یک مدت آمارها پایین است و در نتیجه مردم پروتکلها را به دست فراموشی میسپارند که نتیجه آن جولان دوباره کرونا میشود؛ آن وقت مسائل بهداشتی رعایت شده و آمار کنترل میشود.
در خراسان شمالی نیز روند به همین شکل بوده؛ هرچند در این استان به دلیل دور بودن از مرکز کشور پیکهای کرونا دیرتر آغاز میشود اما باز هم در زمانهایی کرونا میتازد و جان میگیرد.
آماری که به ثبات رسیده
پس از پایان آخرین پیک کرونا در خراسان شمالی، این استان به یک ثبات در آمار رسیده است. حدود ۲ ماه است که بین ۲۰۰ تا ۲۳۰ نفر در استان بستری هستند و روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر به این تعداد افزوده میشود. تعداد مرگ و میر ناشی از کویید ۱۹ نیز روزانه یک یا دو نفر است.
سید احمد هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی روز گذشته در بیان آمار روزانه کرونا گفت: طی شبانه روز گذشته هیچ یکی از بیماران مبتلا به کرونا در خراسان شمالی جان خود را از دست ندادند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی همچنین از بستری ۴۳ بیمار طی شبانه روز گذشته خبر داد.
وی افزود: اکنون ۲۱۲ نفر در بیمارستانهای استان بستری هستند؛ در مجموع میزان بستری روزانه و تعداد کل افراد بستری شده به یک ثبات رسیده است.
کرونا آرام آرام جان گرفت
با این حال روز گذشته ستاد کرونا رنگ بندی جدید بیماری کرونا در کشور را اعلام کرد و بر این اساس ۴ شهرستان خراسان شمالی به رنگ نارنجی در آمده بودند. اینک شهرستانهای بجنورد، اسفراین، شیروان و مانه و سملقان نارنجی و دیگر شهرستانها زرد هستند.
کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی در بازارها، افزایش دورهمی های خانوادگی، برگزاری پر تعداد عروسی در استان، بازگشایی و ازدحام شدید در مکانهای عمومی مانند شهربازی از جمله دلایل تغییر رنگ شهرهای استان است.
این اتفاقات باعث شده کرونا آرام آرام جانی دوباره بگیرد و جای خود را در خانههای مردم پیدا کند. اینک تنهاترین راه جلوگیری از ورود به پیک بعدی کرونا، رعایت پروتکلهای بهداشتی به صورت حداکثری است تا بتوان از کرونا فرار کرد؛ اما اکنون این چنین نیست.
یکی از شهروندان بجنوردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شلوغی و ازدحام شدید در شهربازی بجنورد، گفت: محل بازیهای شهربازی بسیار شلوغ است و مردم برای استفاده از امکانات بدون هیچ گونه فاصلهای صف میایستند.
وی افزود: البته نباید صفر و صد نگاه کرد زیرا سایر نقاط پارکها و تفرجگاهها که مردم با فاصله از یکدیگر مینشینند، پروتکلها رعایت میشود.
این شهروند بجنوردی با اشاره اینکه تا حالا چند عروسی دعوت شده است، بیان کرد: تالارها باز است و یقیناً در عروسیها پروتکلها رعایت نخواهد شد و نمیشود با تبصره و قانون چنین مسئله را کنترل کرد؛ همچنین بسیاری از مردم خراسان شمالی عروسیهای خود را در خانه برقرار میکنند که این مکانها قطعاً شلوغ تر نیز خواهد شد.
از سوی دیگر شیوع کرونا دلتا موج جدیدی از نگرانیها را به وجود میآورد. افشین دلشاد، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در این خصوص در ستاد مدیریت بیماری کرونا استان گفت: استانهای جنوبی با این ویروس درگیر هستند و ممکن است خراسان شمالی نیز به این وضع دچار شود که جای نگرانی دارد.
وی افزود: پیش بینی میکنیم با پیک دیگری مواجه خواهیم شد اما به قدرت و وسعت موج قبلی نخواهد بود.
دلشاد تصریح کرد: بدنهای مردم نسبت به کرونا فعلی تا حدودی ایمن شدهاند اما نسبت به کرونا دلتا ایمنی کمتری دارند و از این نظر ورود کرونا دلتا به خراسان شمالی خطرناک خواهد بود؛ میزان ایمنی واکسنها نیز در مقابل کرونا دلتا پایینتر است.
محمد علی شجاعی، استاندار خراسان شمالی نیز برای جلوگیری از ورود کرونا دلتا به استان و شیوع کمتر آن دستور کنترل مراودات با استانهای جنوبی را داد.
شجاعی در این خصوص گفت: تمامی ارتباطات باید کنترل شود و حتی میتوان منع ورود از این استانها به خراسان شمالی اعلام کرد لذا تمامی ارتباطات با نظر شبکه بهداشت و درمان رقم بخورد.
اینک طبق گفته دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در استان حدود ۶۰ درصد است که این امر چرخش کرونا را راحت تر میکند. مردم باید کرونا را همچنان جدی بگیرند و تا پایان واکسیناسیون جان خود و اطرافیانشان را به خطر نیندازند.
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