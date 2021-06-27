به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد با توجه به برنامه‌های مدون خود برای انتخاب نفرات اعزامی به رقابت های جهانی ۲۰۲۱ نروژ، برخی از آزادکاران منتخب را به تورنمنت‌های بین المللی ترکیه و روسیه اعزام کرد.

بر این اساس تعدادی از آزادکاران منتخب هم اکنون در جام یاشاردوغو ترکیه حضور دارند و برخی دیگر در تورنمنت جام علی‌اف روسیه به میدان رفتند که در نهایت قرار است برخی نفرات این دو میدان تدارکاتی به اردوی بعدی تیم ملی دعوت شوند.

در همین راستا محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی نیز تاکید کرد بعد از بازگشت تیم‌ها از جام‌های یاشاردوغو و علی اف، نفرات با توجه به نتایجی که به دست آورده اند، با نظر کادرفنی تیم ملی و شخص غلامرضا محمدی به اردو دعوت خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی سیزدهم تیم ملی کشتی آزاد نیز با حضور ۲۲ کشتی‌گیر در حال برگزاری است. این اردو تا روز یازدهم تیر ماه ادامه خواهد داشت.