به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، «ماتئوش موراویتسکی» نخست وزیر لهستان از سخنان «یائیر لاپید» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نسبت به قانون جدید ورشو شدیداً انتقاد کرد.
موراویتسکی در یک کنفرانس خبری گفت: «فقط میتوانم این را بگویم تا زمانی که من نخست وزیر هستم، لهستان قطعاً هزینهای بابت جنایات آلمان نازی پرداخت نخواهد کرد. نه یک زلوتی (واحد پول لهستان)، نه یک یورو یا حتی دلار».
موراویتسکی در حالی این سخنان را مطرح کرد که پیشتر نیز وزیر امور خارجه این کشور طی سخنانی گفته بود که لهستان به هیچ وجه مسئول هولوکاست نیست و این اقدام (ادعایی) است که نازیها مرتکب شدند.
مجلس لهستان در رای گیری که روز پنجشنبه انجام داد قانونی را وضع کرد که مطابق آن، ادعاها و شکایات مربوط به استرداد اموال و املاکی که طی جنگ جهانی به تصرف نازیها درآمدند و طی ۳۰ سال گذشته به نتیجهای نرسیده متوقف و بایگانی خواهد شد. همچنین هرگونه فرجام خواهی احکامی که طی ۳۰ سال گذشته صادر شدهاند نیز ممنوع اعلام شده است.
رژیم صهیونیستی مدعی است که قانون جدید مانع آن میشود که بازماندگان یهودیان لهستانی و خانوادههایشان بتوانند املاکشان را پس بگیرند و این شامل ۹۰ درصد این ادعاها است.
لاپید مدعی شده است که این قانون غیراخلاقی است و باعث تیره شدن روابط بین این رژیم و لهستان میشود.
ادعای لاپید برای تصاحب زمینهایی که زمانی در مالکیت یهودیهای ساکن لهستان بود در حالی مطرح میشود که رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست تجاوزکارانه شهرک سازی، فلسطینیها را به زور از خانههای آبا و اجدادی شان بیرون میکند و هیچ حق و حقوقی برای آنها قائل نیست!
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