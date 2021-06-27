دریای مازندران خردادماه ۱۸ قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با بیان اینکه ۱۸ نفر مرد بر اثر غرق‌شدگی در مازندران جان باختند که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۸ نفر گزارش شده است، افزود: ۶۷ درصد از غرق شدگان غیربومی بوده‌اند.

وی گفت: شنا در خارج از طرح‌های دریا بدون در نظر گرفتن عمق و وسعت آن، عدم آشنایی با فن شنا، عدم آگاهی از تفاوت شنا از دریا و استخر از دلایل بروز حادثه برای گردشگران است.

عباسی یادآور شد: شهرستان‌های محمود آباد با ۶ و چالوس با ۴ دارای بیشترین غرقی و نوشهر.بابلسر و جویبار هر کدام با ۲ نفر و شهرهای نور و تنکابن هر کدام با یک مورد کمترین آمار را داشتند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت :۲۱ تا ۳۰ سال سن را با ۱۲ مورد بیشترین و پس از آن ۱۱ تا ۲۰ با ۷ مورد و ۶۰ تا ۵۱ سال با یک مورد کمترین سن غرق شدگان بوده است و بیشتر مغروقین با وجود توصیه‌ها و هشدارهای مکرر، محدوده‌های ایمن سازی نشده و خارج از طرح را برای شنا انتخاب کرده بودند.