وزارتخانه تخصصی مسکن در کشور ایجاد شود

اسماعیل حسین زهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساماندهی بازار مسکن مستلزم ایجاد یک وزارتخانه مجزا از وزارت راه و شهرسازی است.
نماینده مردم خاش، نصرت آباد، کورین و میرجاوه در مجلس شورای اسلامی گفت: میطلبد مجلس در تعامل با دولت جدید برای ایجاد وزارت خانه تخصصی مسکن مجزا از وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.
وی افزود: مجلس به منظور پاسخگویی به نیاز مبرم مسکن جامعه و رونق اشتغال با تصویب قانون جامع دولت را موظف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی کرده است.
حسین زهی ادامه داد: در این طرح اراضی مورد نیاز مصالح ساختمانی و مسائل مالیاتی پیش بینی شده بود.
وی بیان کرد: دولت در سالهای اخیر عملکرد مناسبی در حوزه مسکن نداشته و این امر سبب شده تا نفوذ دلالان و سوداگران در بازار مسکن افزایش پیدا کند.
نماینده مردم خاش، نصرت آباد، کورین و میرجاوه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در تلاش است تا سوءمدیریت دولت در بخش مسکن را جبران کند و تصمیمات اتخاذشده نیز در این راستا مؤثر بوده است.
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