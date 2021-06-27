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۶ تیر ۱۴۰۰، ۹:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

وزارتخانه تخصصی مسکن در کشور ایجاد شود

وزارتخانه تخصصی مسکن در کشور ایجاد شود

زاهدان - نماینده مردم خاش، نصرت آباد، کورین و میرجاوه در مجلس شورای اسلامی گفت: برای برون رفت از شرایط کنونی و چالش های بخش مسکن باید وزارتخانه تخصصی مسکن در کشور احداث شود.

اسماعیل حسین زهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساماندهی بازار مسکن مستلزم ایجاد یک وزارتخانه مجزا از وزارت راه و شهرسازی است.

نماینده مردم خاش، نصرت آباد، کورین و میرجاوه در مجلس شورای اسلامی گفت: می‌طلبد مجلس در تعامل با دولت جدید برای ایجاد وزارت خانه تخصصی مسکن مجزا از وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.

وی افزود: مجلس به منظور پاسخگویی به نیاز مبرم مسکن جامعه و رونق اشتغال با تصویب قانون جامع دولت را موظف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی کرده است.

حسین زهی ادامه داد: در این طرح اراضی مورد نیاز مصالح ساختمانی و مسائل مالیاتی پیش بینی شده بود.

وی بیان کرد: دولت در سال‌های اخیر عملکرد مناسبی در حوزه مسکن نداشته و این امر سبب شده تا نفوذ دلالان و سوداگران در بازار مسکن افزایش پیدا کند.

نماینده مردم خاش، نصرت آباد، کورین و میرجاوه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در تلاش است تا سوءمدیریت دولت در بخش مسکن را جبران کند و تصمیمات اتخاذشده نیز در این راستا مؤثر بوده است.

کد مطلب 5244937

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